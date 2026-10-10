    • 10 de octubre de 2026 - 11:01

    Cristiano Ronaldo fue suspendido por Portugal tras un conflicto con su entrenador

    La Federación Portuguesa de Fútbol abrió un procedimiento disciplinario contra el delantero por hechos ocurridos durante la concentración.

    Cristiano Ronaldo.

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    Cristiano Ronaldo fue suspendido provisionalmente por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) luego de un conflicto interno que habría derivado en su salida de la concentración del seleccionado. La entidad confirmó la apertura de un procedimiento disciplinario para investigar lo sucedido y dispuso una medida preventiva mientras se resuelve el caso.

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    En un comunicado oficial, la federación informó que decidió aplicar una suspensión preventiva de carácter urgente al delantero, en el marco de una investigación por hechos denunciados el 7 de octubre de 2026. El expediente fue remitido el 10 de octubre al Comité de Instrucción Disciplinaria, que deberá determinar si corresponde una sanción definitiva.

    La decisión se conoció después de que trascendiera el malestar del atacante del Al Nassr con el entrenador Jorge Jesús. Según explicó el propio futbolista, el conflicto se originó porque no se habría cumplido un acuerdo previo sobre los minutos que iba a disputar.

    Ronaldo reconoció que su reacción no fue la adecuada y pidió disculpas tanto a sus compañeros como a los hinchas. Sin embargo, dejó en claro que la polémica no significa el final de su etapa con el seleccionado: el capitán aseguró que seguirá representando a Portugal.

    Qué pasó entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús

    El conflicto tomó fuerza después de la victoria de Portugal por 2 a 1 frente a Noruega, por la UEFA Nations League. En ese encuentro, Ronaldo permaneció en el banco de suplentes durante los 90 minutos y no ingresó al campo de juego.

    La situación habría generado un fuerte malestar en el delantero, que esperaba tener participación en el partido. Al finalizar el encuentro, se lo vio serio y hubo un gesto que alimentó las versiones sobre su enojo: no acompañó a sus compañeros a saludar al público y se dirigió directamente al vestuario.

    La tensión habría escalado hasta provocar su salida de la concentración, un episodio que ahora quedó bajo investigación de las autoridades disciplinarias del fútbol portugués.

    Por el momento, la federación no confirmó cuál será el alcance de una eventual sanción definitiva. La suspensión preventiva se mantendrá mientras avanza el procedimiento, de acuerdo con lo informado por la entidad.

    Qué dijo la Federación Portuguesa de Fútbol

    En su comunicado, la FPF detalló que el procedimiento contra el delantero comenzó el 9 de octubre y que la investigación busca establecer la relevancia disciplinaria de los hechos denunciados dos días antes.

    La entidad precisó que, además de la suspensión preventiva automática que correspondía hasta el inicio del expediente, resolvió imponer una nueva medida de carácter preventivo y urgente. El caso quedó en manos del Comité de Instrucción Disciplinaria.

    La resolución final determinará si Ronaldo recibe una sanción adicional y cuáles serán sus consecuencias deportivas. Mientras tanto, el futuro inmediato del capitán portugués en el seleccionado dependerá de la evolución de la investigación, aunque el jugador ya manifestó su intención de continuar defendiendo los colores de su país.

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