Cuesta del Viento Big Air 2026: San Juan recibe riders de múltiples países en Rodeo

San Juan volverá a ser epicentro del kitesurf con la realización del Cuesta del Viento Big Air 2026 , un evento que no solo se destaca por su nivel deportivo, sino también por su fuerte impronta internacional. Iglesia , con sus atrapantes paisajes, ofrecerá el mejor escenario para un certamen de calidad mundial.

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Cuesta del Viento Big Air: comienza el mejor kitesurf de América en San Juan

En esta edición, el campeonato reunirá a 36 riders provenientes de al menos seis países: Argentina, Brasil, Chile , Colombia, Italia e Israel. Esta diversidad de nacionalidades consolida al certamen como uno de los más convocantes de la región y posiciona a la provincia en el calendario global del kitesurf.

El dique Cuesta del Viento, en Rodeo, será nuevamente el escenario elegido, reconocido por sus condiciones únicas de viento que lo convierten en un punto de referencia para deportistas de todo el mundo.

La categoría principal será la más internacional, con competidores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Italia e Israel. Los riders confirmados son:

Categoría Amateur (11 riders)

En esta divisional participarán riders de Argentina, Chile e Israel, mostrando el crecimiento regional del deporte:

Carmen Verdeyen (Chile), Juan Matías Fonseca (Argentina), Marcos Luciani (Argentina), Tomás Herlein (Argentina), Rodolfo Capdevila (Argentina), Valentín García Peña (Argentina), Manuel Barrionuevo (Argentina), Thiago Helfrich (Argentina), Ian Saad (Argentina), Bar Braz (Israel) y Benjamín Aguilar (Argentina).

Categoría Femenina (6 riders)

La categoría femenina también tendrá representación internacional con deportistas de Brasil, Chile y Argentina:

Clarice Maria Sousa Diniz (Brasil), Paula Villarroel Castro (Chile), Constanza Ulloa (Chile), Adela Mendoza (Argentina), Pilar Silva (Argentina) y una sexta rider incluida en la nómina oficial.

La presencia de riders de distintos puntos del mundo no solo eleva el nivel competitivo, sino que también refuerza el impacto turístico del evento, atrayendo visitantes y posicionando a San Juan como un destino clave para el deporte de viento.

Con este marco internacional, el Cuesta del Viento Big Air 2026 promete ser una verdadera fiesta del kitesurf, donde el talento global se combinará con uno de los paisajes más imponentes del país.