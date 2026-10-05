Del Bono volvió a la "A": otro ascenso de Mauro Galleguillo en la historia Bodeguera

Revancha. En el 2025, Mauro se quedó con la espina por esa eliminación en penales. Ahora, llevó a Del Bono de regreso a la A.

Un proyecto completo. Aquel 14 de enero que hoy parece tan lejano para Sportivo Del Bono marcó el inicio del camino de regreso a Primera A. La pretemporada Bodeguera apuntaba a estar en la final por el ascenso y en este primer fin de semana de octubre, lo consiguió. Del Bono recuperó su plaza en la Primera A de la Liga Sanjuanina después de dos temporadas en la B, con un nombre como timón: Mauro Galleguillo.

El entrenador del Bodeguero no es cualquier nombre en la Esquina Colorada. Hoy, encabezó la campaña del regreso a Primera como entrenador, pero el ex-defensor fue parte vital de otra campaña tremenda para la historia Bodeguera como la del 2008 en el Federal B, con goles en la serie final ante Sportivo Las Parejas. Desde adentro y también desde afuera del campo de juego, Galleguillo hizo historia y hoy, lo disfruta.

'Ha sido un proceso completo que empezó con mucha ilusión y terminó de la mejor forma. Nosotros queríamos revancha después de haber quedado eliminados en la temporada 2025 por penales en semifinales por el ascenso. Eso nos dolió y queríamos otra chance. En diciembre del año pasado empezamos a rearmar el plantel, a ver cómo lo podíamos conseguir. Se trabajó muchísimo y en enero, largamos una pretemporada que fue exigente, pero que nos dio los frutos que quisimos. Se armó un gran grupo, con muy buenos jugadores y el objetivo fue estar en ese partido decisivo por el ascenso. Llegamos bien y creo que fue merecido porque Del Bono intentó siempre. Esa satisfacción es la que queda' contó Mauro como primer análisis tras el domingo de gloria que vivieron en el Bicentenario primero y luego en la Esquina Colorada.

Galleguillo está ligado a la vida de Sportivo Del Bono con momentos especiales. Tal vez, el logro más grande del Bodeguero a nivel nacional haya sido en la temporada 2008-09 cuando se metíó en el Federal B de ese momento: 'Fue un momento inolvidable. Teníamos que definir con Las Parejas y allá, en Santa Fe, me sacaron amarilla. La amargura fue tremenda porque pensábamos que era la quinta y me perdía la revancha en San Juan, pero no aparecí en el informe y pude jugar. Para colmo, hasta hice un gol en ese partido y el recuerdo es tremendo'.

Ya a más de 24 horas del ascenso, Mauro para la pelota para proyectar el futuro del Bodeguero: 'Todo está muy reciente. Al plantel, la idea siempre ha sido sostenerlo y mantenerlo. Ya en competencia a varios chicos los querían equipos de la A y del Regional. Los casos de Emmanuel Gil, Astudillo, Riveros, Jhony Tejada y varios más. Ahora, sin competencia por delante con Del Bono, seguramente se les dará la chance que jueguen en otros clubes pero el plan es mantener lo que teníamos y mejorarlo para la A. Pero es prematuro todo, incluso mi situación. Yo ya en la Primera B lo dirigí por dos años y es mi prioridad continuar pero hay tiempo por delante para hablar el tema, no hay que apurarse'.