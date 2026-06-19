Desde hockey sobre patines, patinaje y mucho fútbol: la agenda deportiva del fin de semana en San Juan

Con el mundo paralizado por la Copa del Mundo 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá , en San Juan la actividad no se detiene y para este fin de semana hay una agenda deportiva para todos los gustos.

Desde la coronación del Campeonato Argentino Juvenil de hockey sobre patines, el inicio del Clausura del fútbol doméstico hasta una importante competencia de kick boxing, serán algunas de las actividades en la provincia.

A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para los próximos días.

Hasta el sábado 20 de junio continuará desarrollándose el Campeonato Argentino Juvenil de hockey sobre patines en Olimpia Patín Club.

El certamen reúne a cerca de 180 jugadores provenientes de distintas provincias del país, entre ellas Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos y Córdoba. La competencia incluye etapas clasificatorias, semifinales y finales, con la premiación prevista para el cierre del evento.

Fútbol

Primera Nacional

San Martín recibirá a Patronato este sábado. El cotejo, válido por la fecha 4, fue suspendido por el paro que realizaron los futbolistas y será desde las 16 en el Hilario Sánchez. Además, el cotejo servirá para cerrar la primera rueda de la Primera Nacional, con San Martín hoy en la posición 11 y fuera de zona de Reducido.

Fútbol Local

Este fin de semana comienza el Torneo Clausura del fútbol de Primera División de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Todos los encuentros comenzarán a las 16 horas, a excepción de

Viernes 19 de junio

Trinidad vs. Marquesado (21.15 horas)

Carpintería vs. Juventud Zondina (16 horas)

Sábado 20 de junio

Sarmiento vs. Atenas (16 horas)

Villa Ibáñez vs. San Lorenzo de Ullum (16 horas)

Desamparados vs. 9 de Julio (16.30 horas)

Rivadavia vs. Unión (16 horas)

Alianza vs. Peñarol (16 horas)

Domingo 21 de junio

Defensores de Argentinos vs. López Peláez (Cancha: Peñarol) (11 hs)

Martes 23 de junio

Minero vs. Colón Junior (Cancha: Juventud Unida) (16 horas)

Patinaje artístico

Este sábado 20 de junio, el Velódromo Vicente Alejo Chancay sigue siendo escenario de la segunda fecha provincial de danza y patinaje artístico.

La actividad se desarrollará desde las 8 hasta las 23, mientras que la ceremonia de premiación se realizará el sábado a partir de las 21:30.

Rugby

Este viernes 19 de junio, de 8 a 14, el San Juan Rugby Club recibirá una nueva edición del Encuentro en Valores.

La propuesta busca promover la enseñanza y la práctica del rugby, fomentando valores como la empatía, la tolerancia y el trabajo en equipo.

Kick boxing

El sábado 20 de junio, el estadio Aldo Cantoni será sede del Torneo Interprovincial de Clubes de Kick Boxing. La competencia se desarrollará entre las 10:30 y las 22 y contará con la participación estimada de 180 competidores de San Juan y otras provincias.

Fútbol silencioso

Durante el sábado 20 y el domingo 21 de junio se llevarán adelante los entrenamientos de la Selección Argentina de Fútbol Silencioso.

Las prácticas se desarrollarán en la cancha auxiliar del Estadio San Juan del Bicentenario, con el objetivo de continuar la preparación deportiva del seleccionado nacional. Además, este sábado las 10hs en cancha de ADEPU jugaran Los Toros un amistoso contra Gimnasia.