Diego Simonet tuvo su "último baile" y se convirtió en leyenda del hándbol

Diego Simonet, el crack argentino se retiró y tuvo un sentido homenaje de su club, Montpellier de Francia, en la victoria 34-30 ante el Nimes.

Diego Simonet, el jugador más importante de la historia del handball argentino, que ya había puesto punto final a su exitoso camino en Los Gladiadores, le puso cierre a su carrera, a los 36 años, después de 13 temporadas en el Montpellier francés con el que ganó la Champions League 2017/18 consagrándose como MVP.

«El último baile», como lo definió el club galo en su anuncio, fue este sábado 6 de junio ante el Nimes por la última fecha de la Ligue Starligue. La victoria de Montepellier en el derbi significó asegurar el tercer puesto en el torneo y la clasificación para la próxima Champions League. Sin embargo, el clima en el estadio rondó alrededor del "Chino", ovacionado en la salida del equipo al terreno de juego, que a modo de homenaje por su despedida combinó sus habituales colores con la inclusión de la bandera argentina en los costados de la camiseta.

Simonet cerró así una extensa carrera profesional a nivel clubes, de casi 20 años, que incluye un primer paso por el handball brasileño con el SãoCaetano (2008/09) y luego el salto a Europa para sumarse al Torrevieja español (2009/11), en donde compartió cancha con su hermano Sebastián y Federico Vieyra, otros dos históricos del seleccionado argentino.

Tras esa experiencia inicial europea, emigró a Francia junto a su hermano para jugar dos temporadas en el Ivry (2011/13) y quedar en la mira del Montpellier que lo fichó en 2013. Del sueño inicial de participar de la élite del handball mundial pasó a convertirse, título tras título, en una leyenda viviente del club francés.