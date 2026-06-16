    • 16 de junio de 2026 - 06:52

    Domingo Allegue: "Esta selección tiene una actitud que se respeta"

    Mirando a la selección, el instructor arbitral de San Juan marcó los detalles más salientes del equipo de Scaloni.

    Orgulloso. Domingo Allegue tiene mucho fútbol encima y analizó lo que Argentina genera en el Mundial.

    Orgulloso. Domingo Allegue tiene mucho fútbol encima y analizó lo que Argentina genera en el Mundial.

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    Por Ariel Poblete

    Domingo Allegue es palabra autorizada. Formador de árbitros, instructor de AFA, Nino apuntó a las razones que poner a Argentina en la pelea del Mundial: 'Esta selección logró todo lo que quiso. Ganó todo y no fue casualidad. Scaloni tuvo el mérito de darle una actitud en cancha, una impronta personal y grupal que no se logra muy facilmente. Argentina tiene razones de sobra para ilusionarnos más allá que no esté en la galería de los favoritos para la prensa mundial porque tal vez Messi ya no tenga la misma potencia o la misma velocidad, pero tiene eso que genera otras cosas, que potencia a sus compañeros y que invita a decir 'Acá está el campeón'. Eso tiene este equipo y tal vez los demás lleguen mejor en otros aspectos. Y además, quiero remarcar que Argentina está más que bien representado a nivel arbitral en el Mundial. Es más, lo de Facundo Tello es tan positivo que lo ubica entre los mejores del mundo'.

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