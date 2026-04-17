Durísima crítica de un periodista a la Selección argentina y a Messi antes del Mundial 2026: "Será un fiasco"

A pesar de admirar al astro rosarino, un reconocido cronista de Brasil fulminó con una crítica feroz a la Albiceleste y lanzó una fuerte predicción.

Faltan menos de dos meses para el inicio del Mundial 2026 y la Selección argentina llegará con la misión de defender el título conseguido en Qatar. Sin embargo, un periodista brasileño lanzó una dura crítica al equipo de Lionel Scaloni y apuntó directamente contra Lionel Messi.

“Para mí, un candidato a ser un fiasco en la Copa es Argentina, que apuesta a la base de 2022, que ya era una base vieja”, sostuvo en su análisis Marcelo Bechler, uno de los periodistas deportivos más reconocidos de Brasil en una predicción que realizó hace algunas semanas y que se volvió viral.

Luego profundizó en su mirada. “No tiene jugadores para todas las posiciones. No tiene laterales”, aseguró, y también cuestionó a la zaga central conformada por Nicolás Otamendi y Cristian Romero. “Cuti Romero está haciendo una mala temporada con el Tottenham. Siguen apostando por Otamendi”, agregó.

Lionel Messi tampoco se salvó de las críticas del periodista Más adelante, Bechler apuntó contra el mediocampo y mencionó a varios futbolistas, como Rodrigo De Paul y Leandro Paredes: “Mantiene a los mediocampistas que son soldados de Messi. Y Messi tiene casi 40 años. Soy un fanático suyo, pero si ves los 90 minutos, muchas veces lo pasan por encima en Estados Unidos”.

En esa línea, fue contundente: “Cuando llegue el Mundial, creo que a Messi lo van a pasar por encima”. Sin embargo, dejó abierta una puerta: “Es el mejor que he visto y quizá todavía tenga una bala guardada para este Mundial”.