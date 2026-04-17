    • 17 de abril de 2026 - 15:39

    Durísima crítica de un periodista a la Selección argentina y a Messi antes del Mundial 2026: "Será un fiasco"

    A pesar de admirar al astro rosarino, un reconocido cronista de Brasil fulminó con una crítica feroz a la Albiceleste y lanzó una fuerte predicción.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Faltan menos de dos meses para el inicio del Mundial 2026 y la Selección argentina llegará con la misión de defender el título conseguido en Qatar. Sin embargo, un periodista brasileño lanzó una dura crítica al equipo de Lionel Scaloni y apuntó directamente contra Lionel Messi.

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    “Para mí, un candidato a ser un fiasco en la Copa es Argentina, que apuesta a la base de 2022, que ya era una base vieja”, sostuvo en su análisis Marcelo Bechler, uno de los periodistas deportivos más reconocidos de Brasil en una predicción que realizó hace algunas semanas y que se volvió viral.

    Lionel Messi tampoco se salvó de las críticas del periodista

    Más adelante, Bechler apuntó contra el mediocampo y mencionó a varios futbolistas, como Rodrigo De Paul y Leandro Paredes: “Mantiene a los mediocampistas que son soldados de Messi. Y Messi tiene casi 40 años. Soy un fanático suyo, pero si ves los 90 minutos, muchas veces lo pasan por encima en Estados Unidos”.

    En esa línea, fue contundente: “Cuando llegue el Mundial, creo que a Messi lo van a pasar por encima”. Sin embargo, dejó abierta una puerta: “Es el mejor que he visto y quizá todavía tenga una bala guardada para este Mundial”.

    Por último, también se refirió al retiro de Ángel Di María, a quien consideró una pieza clave en el equipo: “Ya no está Di María, que fue muy importante en la última Copa. Contra Francia fue determinante. En la Copa América que ganaron, la ganan por él, y Messi fue el peor en la cancha, jugó muy mal”.

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