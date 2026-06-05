    • 5 de junio de 2026 - 08:47

    La Selección argentina viaja a Texas y luego realizará su última práctica antes del amistoso con Honduras

    La delegación volará hacia la sede del partido preparatorio, donde además Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa.

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    La Selección argentina transita las horas finales de preparación para su primer compromiso de la ventana internacional previa al Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá este sábado ante Honduras y este viernes tendrá su último entrenamiento antes del encuentro.

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    La delegación albiceleste viajará al mediodía hacia College Station, en el estado de Texas, donde se disputará el partido en el Kyle Field. Antes de la práctica, Scaloni ofrecerá una conferencia de prensa para analizar la actualidad del equipo y los objetivos de estos compromisos amistosos.

    El entrenamiento estará abierto a los medios durante los primeros 15 minutos, una modalidad habitual en la previa de los encuentros internacionales.

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    Lionel Scaloni, DT de Argentina.

    Lionel Scaloni, DT de Argentina.

    De cara al duelo ante el seleccionado centroamericano, el entrenador mantiene dos incógnitas en la formación inicial. En defensa, la disputa está planteada entre Agustín Giay y Nicolás Capaldo, mientras que en el frente de ataque la duda pasa por Giuliano Simeone o José López.

    Por otra parte, Argentina no podrá contar con varias de sus principales figuras. Lionel Messi, Emiliano "Dibu" Martínez y Julián Álvarez no serán de la partida debido a distintas molestias físicas, por lo que el cuerpo técnico aprovechará la ocasión para observar alternativas y darle rodaje a otros futbolistas del plantel.

    El encuentro servirá como una nueva prueba para el seleccionado nacional en su camino hacia la Copa del Mundo de 2026, donde buscará defender el título conseguido en Qatar 2022.

    Cuándo juegan Argentina-Honduras

    Argentina y Honduras jugarán este sábado 6 de junio a las 21hs de Argentina (20hs de Chile y 19hs de Colombia) en el Kyle Field Stadium de la ciudad de College Station, en el estado de Texas, Estados Unidos.

    Cronograma de la Selección argentina - viernes 5 de junio

    • 19.15: Conferencia de prensa de Lionel Scaloni en Kyle Field de College Station.
    • 20.00: Entrenamiento con sus 15 minutos iniciales abiertos a la prensa.

    Horarios de la Argentina.

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