    • 28 de septiembre de 2026 - 17:47

    El Aldo Cantoni se viste de fiesta para despedir a las Selecciones Argentinas de hockey antes del Mundial

    Las Águilas y el combinado Sub 19 jugarán este martes dos amistosos frente a los seleccionados locales de la Federación Sanjuanina. La cita servirá como antesala de su viaje a los World Skate Games Asunción 2026, con acceso libre y gratuito para toda la comunidad.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Estadio Aldo Cantoni abrirá nuevamente sus puertas para recibir una velada especial de hockey sobre patines. Este martes 29 la mística del "Coloso del Parque" acompañará la despedida oficial de la Selección Argentina Sub 19 masculina y de la Selección Senior Femenina "Las Águilas", en la previa de su participación en los World Skate Games Asunción 2026.

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    La programación se pondrá en marcha a las 19:30 con el enfrentamiento entre la Selección Argentina Sub 19 Masculina y la Selección Sanjuanina Sub 19 Masculino.

    Posteriormente, a las 21:30, llegará el turno del equipo Senior Femenino "Las Águilas", que se medirá ante el seleccionado Senior Femenino de San Juan en el partido de fondo.

    Organizado en conjunto por la Confederación Argentina de Patinaje (CAP) y la Federación Sanjuanina de Patín, el evento contará con entrada libre y gratuita para que los clubes, jugadores y familias sanjuaninas acompañen a los representantes nacionales antes de emprender viaje rumbo a Paraguay.

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