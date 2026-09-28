Todo listo para el Balón de Oro 2026: la votación llegó a su fin y se palpita la gran gala en Londres

La expectativa en torno al galardón individual más codiciado del fútbol mundial entró en su recta final. La votación oficial para el Balón de Oro 2026 cerró este lunes tras la participación de los 100 periodistas especializados habilitados, quienes ya remitieron sus listas definitivas en la antesala de la ceremonia que la revista France Football realizará el próximo 26 de octubre en Londres.

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El período de evaluación que contempla el jurado abarca desde el 3 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, una ventana temporal estratégica que incluye el cierre de las grandes ligas de Europa y la Copa del Mundo disputada entre Argentina y España.

Para la elección, los votantes basan sus decisiones en cuatro ejes fundamentales: rendimiento individual, carácter decisivo, títulos colectivos y juego limpio. Cada periodista confecciona un ranking de 10 jugadores aplicando un sistema de puntaje específico (15 puntos al primero, 12 al segundo, 10 al tercero y de 8 a 1 punto del cuarto al décimo).

Entre los 30 nominados seleccionados a partir del ranking FIFA, figuran los argentinos Lionel Messi y Lautaro Martínez, compartiendo cartel con otras grandes estrellas internacionales como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Jr., Jude Bellingham, Lamine Yamal y Rodri, además de futbolistas procedentes de ligas de Medio Oriente y Estados Unidos.

Además del premio principal masculino —que cuenta con un jurado de 100 periodistas—, la ceremonia en la capital británica entregará galardones en distintas disciplinas evaluadas por paneles específicos:

Balón de Oro femenino: Con un jurado de 50 periodistas y las mismas pautas de rendimiento, destacando figuras como Alexia Putellas y Aitana Bonmatí.

Trofeos especiales: Se conocerán los ganadores del Trofeo Kopa (mejor jugador joven), el Trofeo Yashin (mejor arquero) y el Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador, categoría que incluye a directores técnicos como Luis de la Fuente, Mikel Arteta y Luis Enrique.

La definición quedó oficialmente sellada y el misterio se revelará el 26 de octubre, cuando se conozca quién sucederá a los últimos ganadores del prestigioso premio que otorga France Football.