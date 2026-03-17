    • 17 de marzo de 2026 - 11:55

    El cronograma completo de las competencias del Panamericano de ciclismo que cuenta con seis sanjuaninos

    El evento internacional rutero se realizará en la ciudad colombiana de Montería.

    Maribel Aguirre.

    Maribel Aguirre.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó el recorrido oficial de las pruebas que se disputarán en el Campeonato Panamericano de Ruta 2026, que se celebrará en la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, del 16 al 22 de marzo y en el que participarán 6 deportistas sanjuaninos.

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    Tras la revisión técnica y la validación de los circuitos por parte de la organización y las autoridades locales competentes, quedaron definidos los trazados para las pruebas de contrarreloj individual (CRI) y ruta en las categorías Juvenil, Sub-23 y Élite, tanto en damas como en varones.

    El martes 17 de marzo se disputarán: la CRI Damas Juveniles (14,5 km), la CRI Varones Juveniles (22,6 km) y la CRI Damas Élite (31,4 kilómetros).

    Posteriormente, el jueves 19 de marzo se realizarán la CRI Hombres Sub-23 (36 km) y la CRI Hombres Élite (43,1 km), con un recorrido que incluirá el tramo hacia Mateo Gómez y el sector de Zeus (500 metros), antes del retorno hacia la Glorieta Mocarí y el cierre en la Carrera 68.

    Las pruebas de ruta juveniles se llevarán a cabo el viernes 20 de marzo en un circuito en Cereté, con un trazado de 13,4 kilómetros por vuelta. Allí competirán las Damas Juveniles sobre una distancia total de 67 kilómetros (5 vueltas), y los Hombres Juveniles sobre 120,6 kilómetros (9 vueltas).

    Este mismo circuito será escenario, el sábado 21 de marzo, de la Ruta Damas Élite, pactada sobre 120,6 kilómetros (9 vueltas), y de la Ruta Hombres Sub-23, con un recorrido total de 160.8 kilómetros (12 vueltas).

    Quiénes son los sanjuaninos integrantes de la Selección Argentina

    Se trata de Leonardo Cobarrubia, Gerardo Tivani, Ramiro Videla, Leandro Velárdez, Maribel Aguirre y Delfina Dibella.

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