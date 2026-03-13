Fútbol, futsal, ciclismo y básquet: la agenda deportiva del fin de semana en San Juan

San Juan vivirá un fin de semana cargado de actividad deportiva entre este viernes 13 y el domingo 15 de marzo, con una agenda deportiva que incluirá competencias y encuentros en distintas disciplinas. Entre los eventos más destacados aparece la presentación de San Martín que este viernes jugará como visitante ante Atlético de Rafaela en un nuevo compromiso oficial.

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A nivel local, también continuará la actividad del fútbol sanjuanino, que disputará una nueva fecha del campeonato, en un torneo que viene mostrando gran paridad y mantiene expectantes a los equipos protagonistas.

Además, el calendario deportivo incluirá la segunda fecha del torneo de futsal, junto con competencias y encuentros de ciclismo, hockey sobre césped y básquetbol, entre otras disciplinas.

De esta manera, distintos escenarios deportivos de la provincia serán sede de una agenda variada que combinará deporte competitivo y recreativo, convocando a atletas y público durante todo el fin de semana.

Libres y Máster: este sábado 14 se llevará a cabo la octava edición de la carrera en homenaje al reconocido exciclista Elías Pereyra. La largada será a las 16 horas en Camping El Pinar, Rivadavia. La competencia será organizada por Club Sergio Payaso Valdez y Asociación Civil A Pedal San Juan.

Atletismo

Este fin de semana comenzará el Torneo Apertura 2026 que organiza y fiscaliza Federación Atlética Sanjuanina. La competencia será este sábado 14 de marzo, desde las 17 horas en adelante, en la pista y campo del Centro de Educación Física N° 20, conocido como La Granja, en Santa Lucía.

image La agenda deportiva en San Juan es variada para este fin de semana

Hockey sobre césped

Este fin de semana en las canchas del Centro de Educación Física N° 20 – La Granja habrá actividad en varias categorías. El sábado 14, entre las 17 y 22 horas, se jugará un torneo de mamis hockey en modalidad seven (siete jugadoras por equipo). Y el domingo 15 se disputarán partidos del Máster de hockey césped de la Asociación (8 a 12 horas) y de la Liga Social de hockey césped (14 a 21 horas).

Mountain bike

Este domingo 15 se disputará la primera fecha del campeonato sanjuanino 2026. El circuito inaugural será Loma de las Tapias, Ullum. La largada será en el bosquecito del embarcadero del dique, a las 9 horas (promocionales) y 9:30 horas (competitivas).

Urquiza en Liga Federal 2026. El debut del equipo sanjuanino será este sábado 14, desde las 19 horas, ante Banda Norte de Río Cuarto, Córdoba, en cancha de Urquiza.

Futsal

Esta noche comenzará la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 en Primera masculino, campeonato perteneciente al Departamento Futsal de Liga Sanjuanina de Fútbol. A continuación, el detalle completo.

Viernes 13 marzo:

Sindicato Empleados de Comercio vs. Barrio Escobar en Camping SEC (21 horas)

Las Águilas vs. Barrio CGT Rawson en Barrio Las Garzas (21 horas)

Sportivo Desamparados vs. Barrio de Pie en Camping Poder Judicial (21 horas)

Barrio Mercedario vs. Villa Porres en Barrio Procesa Sarmiento (21 horas)

La Gloria vs. Hualilán en Enfermera Medina (21 horas)

Unión de Villa Krause vs. Defensores de Argentinos en el Gigante de Rawson (21 horas)

Barrio Rivadavia vs. Alianza en CESAP (21 horas).

Domingo 15 marzo:

Krause vs. Minero en Barrio Altas Cumbres (20 horas).

Fútbol

Por la Primera Nacional y después del paro, San Martín retoma la agenda en una dura visita al Atlético de Rafaela. El Verdinegro juega este viernes, desde las 21, abriendo la fecha 5 en la Zona B de la Primera Nacional

Torneo Apertura de Primera División

El Torneo Apertura del fútbol local en Primera División está que arde. La sexta fecha del certamen tendrá varios partidos atractivos, pero todas las miradas estarán puestas en Atenas de Pocito y Atlético Unión, los dos equipos que comparten la cima del campeonato con 12 puntos.

Sábado 17 horas

Villa Ibañez-Trinidad (cancha de San Lorenzo)

Domingo 17 horas

9 de Julio López Peláez Cancha : 9 de Julio

Peñarol San Lorenzo Cancha : Peñarol

Alianza Atenas Cancha : Alianza

Rivadavia Colon Cancha : Rivadavia

Carpinteria Defensores de Argentinos Cancha : Carpinteria

Sarmiento Minero Cancha : Sarmiento

Domingo 19:30 horas

Unión Juventud Zondina / Cancha : Unión

Domingo / 20:30 horas

Desamparados Marquesado / Cancha : Desamparados

Primera B Local

Primera fecha del Torneo Apertura 2026.

Sábado 14 marzo:

Árbol Verde vs. Los Pumas en Árbol Verde

Recabarren vs. Punteto en Recabarren

Defensores de los Andes vs. Juventud Rivera

Villa Obrera vs. Juventud Ullunera en Villa Obrera

San Damián vs. Huarpes en San Damián

Fiorito vs. Del Bono en Fiorito

Libertad Juvenil vs. El Globo en Libertad Juvenil.

Domingo 15 marzo: