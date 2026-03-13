Fútbol, futsal, ciclismo y básquet: la agenda deportiva del fin de semana en San Juan

San Juan vivirá un fin de semana cargado de actividad deportiva entre este viernes 13 y el domingo 15 de marzo, con una agenda deportiva que incluirá competencias y encuentros en distintas disciplinas. Entre los eventos más destacados aparece la presentación de San Martín que este viernes jugará como visitante ante Atlético de Rafaela en un nuevo compromiso oficial.
A nivel local, también continuará la actividad del fútbol sanjuanino, que disputará una nueva fecha del campeonato, en un torneo que viene mostrando gran paridad y mantiene expectantes a los equipos protagonistas.
Además, el calendario deportivo incluirá la segunda fecha del torneo de futsal, junto con competencias y encuentros de ciclismo, hockey sobre césped y básquetbol, entre otras disciplinas.
De esta manera, distintos escenarios deportivos de la provincia serán sede de una agenda variada que combinará deporte competitivo y recreativo, convocando a atletas y público durante todo el fin de semana.
Libres y Máster: este sábado 14 se llevará a cabo la octava edición de la carrera en homenaje al reconocido exciclista Elías Pereyra. La largada será a las 16 horas en Camping El Pinar, Rivadavia. La competencia será organizada por Club Sergio Payaso Valdez y Asociación Civil A Pedal San Juan.
Atletismo
Este fin de semana comenzará el Torneo Apertura 2026 que organiza y fiscaliza Federación Atlética Sanjuanina. La competencia será este sábado 14 de marzo, desde las 17 horas en adelante, en la pista y campo del Centro de Educación Física N° 20, conocido como La Granja, en Santa Lucía.
Hockey sobre césped
Este fin de semana en las canchas del Centro de Educación Física N° 20 – La Granja habrá actividad en varias categorías. El sábado 14, entre las 17 y 22 horas, se jugará un torneo de mamis hockey en modalidad seven (siete jugadoras por equipo). Y el domingo 15 se disputarán partidos del Máster de hockey césped de la Asociación (8 a 12 horas) y de la Liga Social de hockey césped (14 a 21 horas).
Mountain bike
Este domingo 15 se disputará la primera fecha del campeonato sanjuanino 2026. El circuito inaugural será Loma de las Tapias, Ullum. La largada será en el bosquecito del embarcadero del dique, a las 9 horas (promocionales) y 9:30 horas (competitivas).