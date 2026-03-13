    • 13 de marzo de 2026 - 12:27

    Fútbol, futsal, ciclismo y básquet: la agenda deportiva del fin de semana en San Juan

    Entre hoy viernes y el domingo habrá múltiples actividades deportivas para elegir en San Juan. La agenda deportiva completa.

    El fútbol local está que arde y formará parte de la agenda deportiva del fin de semana en San Juan

    El fútbol local está que arde y formará parte de la agenda deportiva del fin de semana en San Juan

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    Ciclismo. Será parte de las actividades que habrá en la provincia.

    Ciclismo. Será parte de las actividades que habrá en la provincia.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan vivirá un fin de semana cargado de actividad deportiva entre este viernes 13 y el domingo 15 de marzo, con una agenda deportiva que incluirá competencias y encuentros en distintas disciplinas. Entre los eventos más destacados aparece la presentación de San Martín que este viernes jugará como visitante ante Atlético de Rafaela en un nuevo compromiso oficial.

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    A nivel local, también continuará la actividad del fútbol sanjuanino, que disputará una nueva fecha del campeonato, en un torneo que viene mostrando gran paridad y mantiene expectantes a los equipos protagonistas.

    Además, el calendario deportivo incluirá la segunda fecha del torneo de futsal, junto con competencias y encuentros de ciclismo, hockey sobre césped y básquetbol, entre otras disciplinas.

    De esta manera, distintos escenarios deportivos de la provincia serán sede de una agenda variada que combinará deporte competitivo y recreativo, convocando a atletas y público durante todo el fin de semana.

    Ciclismo

    Libres y Máster: este sábado 14 se llevará a cabo la octava edición de la carrera en homenaje al reconocido exciclista Elías Pereyra. La largada será a las 16 horas en Camping El Pinar, Rivadavia. La competencia será organizada por Club Sergio Payaso Valdez y Asociación Civil A Pedal San Juan.

    Atletismo

    Este fin de semana comenzará el Torneo Apertura 2026 que organiza y fiscaliza Federación Atlética Sanjuanina. La competencia será este sábado 14 de marzo, desde las 17 horas en adelante, en la pista y campo del Centro de Educación Física N° 20, conocido como La Granja, en Santa Lucía.

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    La agenda deportiva en San Juan es variada para este fin de semana

    La agenda deportiva en San Juan es variada para este fin de semana

    Hockey sobre césped

    Este fin de semana en las canchas del Centro de Educación Física N° 20 – La Granja habrá actividad en varias categorías. El sábado 14, entre las 17 y 22 horas, se jugará un torneo de mamis hockey en modalidad seven (siete jugadoras por equipo). Y el domingo 15 se disputarán partidos del Máster de hockey césped de la Asociación (8 a 12 horas) y de la Liga Social de hockey césped (14 a 21 horas).

    Mountain bike

    Este domingo 15 se disputará la primera fecha del campeonato sanjuanino 2026. El circuito inaugural será Loma de las Tapias, Ullum. La largada será en el bosquecito del embarcadero del dique, a las 9 horas (promocionales) y 9:30 horas (competitivas).

    Básquet

    Urquiza en Liga Federal 2026. El debut del equipo sanjuanino será este sábado 14, desde las 19 horas, ante Banda Norte de Río Cuarto, Córdoba, en cancha de Urquiza.

    Futsal

    Esta noche comenzará la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 en Primera masculino, campeonato perteneciente al Departamento Futsal de Liga Sanjuanina de Fútbol. A continuación, el detalle completo.

    Viernes 13 marzo:

    • Sindicato Empleados de Comercio vs. Barrio Escobar en Camping SEC (21 horas)
    • Las Águilas vs. Barrio CGT Rawson en Barrio Las Garzas (21 horas)
    • Sportivo Desamparados vs. Barrio de Pie en Camping Poder Judicial (21 horas)
    • Barrio Mercedario vs. Villa Porres en Barrio Procesa Sarmiento (21 horas)
    • La Gloria vs. Hualilán en Enfermera Medina (21 horas)
    • Unión de Villa Krause vs. Defensores de Argentinos en el Gigante de Rawson (21 horas)
    • Barrio Rivadavia vs. Alianza en CESAP (21 horas).

    Domingo 15 marzo:

    • Krause vs. Minero en Barrio Altas Cumbres (20 horas).

    Fútbol

    Por la Primera Nacional y después del paro, San Martín retoma la agenda en una dura visita al Atlético de Rafaela. El Verdinegro juega este viernes, desde las 21, abriendo la fecha 5 en la Zona B de la Primera Nacional

    Torneo Apertura de Primera División

    El Torneo Apertura del fútbol local en Primera División está que arde. La sexta fecha del certamen tendrá varios partidos atractivos, pero todas las miradas estarán puestas en Atenas de Pocito y Atlético Unión, los dos equipos que comparten la cima del campeonato con 12 puntos.

    Sábado 17 horas

    • Villa Ibañez-Trinidad (cancha de San Lorenzo)

    Domingo 17 horas

    • 9 de Julio López Peláez Cancha : 9 de Julio
    • Peñarol San Lorenzo Cancha : Peñarol
    • Alianza Atenas Cancha : Alianza
    • Rivadavia Colon Cancha : Rivadavia
    • Carpinteria Defensores de Argentinos Cancha : Carpinteria
    • Sarmiento Minero Cancha : Sarmiento

    Domingo 19:30 horas

    • Unión Juventud Zondina / Cancha : Unión

    Domingo / 20:30 horas

    • Desamparados Marquesado / Cancha : Desamparados

    Primera B Local

    Primera fecha del Torneo Apertura 2026.

    Sábado 14 marzo:

    Árbol Verde vs. Los Pumas en Árbol Verde

    • Recabarren vs. Punteto en Recabarren
    • Defensores de los Andes vs. Juventud Rivera
    • Villa Obrera vs. Juventud Ullunera en Villa Obrera
    • San Damián vs. Huarpes en San Damián
    • Fiorito vs. Del Bono en Fiorito
    • Libertad Juvenil vs. El Globo en Libertad Juvenil.

    Domingo 15 marzo:

    • Centenario Olímpico vs. San Agustín en Centenario
    • Sp. Picón vs. Juventud Unida en Sp. Picón
    • Villa Hipódromo vs. Aberastain en Villa Hipódromo.

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