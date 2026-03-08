8 de marzo de 2026 - 16:33

Nicolás Tivani ganó la "Clássica Primavera" en Portugal y selló un doblete argentino histórico

El ciclista pocitano Nicolás Tivani conquistó la Clássica da Primavera. Su compañero Contte, fue segundo y completó un día perfecto para el Aviludo Louletano.

Nicolás Tivani pegó en la Clássica Portugal y le dio a su equipo un triunfo importantísimo.

image
image
image
Por Vanessa Chaparro

El ciclismo argentino tuvo este domingo una jornada inolvidable en Portugal. El sanjuanino Nicolás Tivani se quedó con la victoria en la Clássica da Primavera, una de las competencias más tradicionales del calendario de ruta portugués, tras un final épico que coronó el gran trabajo del equipo Aviludo Louletano.

Nicolás Tivani, el mejor en el sprint

image
Nicolás Tivani levanta los brazos mientras su compañero y amigo Tomás Contte festeja detrás. Un domingo perfecto para los argentinos en Portugal.

Tivani demostró ser el más fuerte en el momento decisivo de la carrera y levantó los brazos después de una jornada exigente y muy disputada, en la que supo imponerse con autoridad. La alegría fue doble para el equipo y para el ciclismo argentino, ya que el bonaerense Tomás Contte, compañero de Tivani en el Aviludo Louletano, terminó en el segundo lugar, completando un espectacular 1-2.

El podio lo completó el portugués Fabio Costa, del equipo ABTF Betão-Feirense, en una competencia que tuvo ritmo intenso desde el inicio y que se definió en los últimos kilómetros.

El Aviludo Louletano, la mejor escuadra

Además del triunfo individual, el gran trabajo colectivo del Aviludo Louletano se vio reflejado también en la clasificación por equipos, donde se quedaron con el primer puesto, demostrando la solidez del conjunto y el compromiso de cada corredor desde el primer hasta el último kilómetro.

Nicolás Tivani y una dedicatoria especial

Tras la victoria, Tivani compartió su emoción y dedicó el triunfo en una jornada especial: “No hay nada como disfrutar arriba de la bici, pero no tiene precio llegar en fuga con tu mejor amigo. Victoria en un día especial, en el Día de la Mujer. Feliz día para ustedes, en especial a mis mujeres, las que están en todo momento, principalmente en los más duros: mi familia y mi compañera de vida”, expresó el sanjuanino.

