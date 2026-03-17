    • 17 de marzo de 2026 - 12:01

    San Juan será el escenario de una doble propuesta en el agua

    El Campeonato Argentino de Natación y Argentino de Aguas Abiertas marcan la semana deportiva en San Juan.

    Especial. San Juan será doble escenario para los deportes acuáticos con actividad en El Palomar y en Punta Negra.

    Especial. San Juan será doble escenario para los deportes acuáticos con actividad en El Palomar y en Punta Negra.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La provincia de San Juan será protagonista de una intensa agenda deportiva con la realización de tres importantes competencias del ámbito acuático nacional: el Campeonato Argentino Máster de Natación 2026 en pileta, la 3° fecha del Campeonato Argentino de Aguas Abiertas y el Campeonato Argentino Máster y Premáster de Aguas Abiertas.

    Leé además

    Protagonistas. La delegación de San Juan se destacó en la Liga de Padel que comenzó en Catamarca.

    Liga Argentina de Padel: San Juan fue gran protagonista en Catamarca
    Subsecretaría de Trabajo.

    Gremios docentes de San Juan impugnaron la limitación del derecho a huelga y piden su inconstitucionalidad

    Por un lado, del 18 al 21 de marzo se llevará a cabo el Campeonato Argentino de Natación Máster y Premáster – Apertura 2026, en el Complejo El Palomar. El certamen reunirá a cerca de 500 competidores y se disputará a lo largo de cuatro jornadas consecutivas, con competencias en formato de series finales, clasificadas por edades y tiempos.

    Este evento es organizado por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos en conjunto con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la Provincia de San Juan, quienes tendrán a su cargo la coordinación general del campeonato, consolidando a la provincia como sede de competencias de primer nivel.

    AGUAS ABIERTAS EN PUNTA NEGRA

    Por otro lado, el calendario continuará con el Campeonato Argentino de Aguas Abiertas, que tendrá como escenario el Dique Punta Negra.

    El sábado 21 de marzo se disputará la tercera fecha del campeonato nacional, que contará con la presencia de 100 de los mejores nadadores federados del país, con actividad entre las 9:00 y las 14:30. Las pruebas estarán divididas por categorías: infantiles (1,25 km), menores (2,5 km), cadetes (5 km), juveniles (7,5 km), juniors (10 km) y mayores (10 km), en una jornada que promete un alto nivel competitivo.

    En tanto, el domingo 22 de marzo se desarrollará el Campeonato Argentino Máster y Premáster de Aguas Abiertas, también en el Dique Punta Negra. La competencia, que contará con más de 200 participantes, es organizada por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos junto al Gobierno de San Juan y fiscalizada por CADDARA. Incluirá categorías que van desde los 20 hasta los 79 años y se disputará en dos distancias: 1,5 km (largada a las 10:00) y 3 km (11:30), con inicio de actividades desde las 9:00.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Influencer de San Juan contó llorando que le robaron en el centro: Negros de m...

    Influencer de San Juan contó llorando que le robaron en el centro: "Negros de m..."

    Empresa textil.

    Millonario robo en San Juan: se llevaron prendas por $15.000.000 de una empresa textil

    El viento sur llegará con fuerza a San Juan y se espera una baja de temperatura para los próximos días. 

    Prevén fuerte viento y posibles chaparrones este martes 17 de marzo en San Juan

    Los creadores del mate gigante, que representa a la provincia: Quattropani, Abadía, Sarasúa, Bonnet y Quero (de izq. a der)

    Día del artesano: el mate gigante de San Juan, el gran protagonista