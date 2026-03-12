    • 12 de marzo de 2026 - 19:24

    El Dibu Martínez, recibido con silbidos y una bandera provocadora en Francia

    El arquero argentino Emiliano Dibu Martínez jugó con el Aston Villa ante el Lille por la ida de los octavos de final de la Europa League.

    Dibu Martínez fue recibido con clima hostil en Francia.

    Dibu Martínez fue recibido con clima hostil en Francia.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El arquero argentino Emiliano Dibu Martínez sufrió una lluvia de silbidos de parte de hinchas franceses en la previa del partido que su equipo, el Aston Villa, le ganó 1-0 al Lille por la ida de los octavos de final de la Europa League. Además, le dedicaron una bandera con un fuerte mensaje.

    Leé además

    Fútbol local: Atenas y Unión son los punteros del fútbol sanjuanino.

    Fútbol local: se conocieron los árbitros para la sexta fecha: Atenas y Unión defienden la punta
    chiqui tapia opino sobre la finalissima entre argentina y espana: quiero que se juegue en el monumental

    Chiqui Tapia opinó sobre la Finalíssima entre Argentina y España: "Quiero que se juegue en el Monumental"

    Una vez que el arquero salió a la cancha para hacer el calentamiento previo, los hinchas que ya estaban ocupando sus lugares en las tribunas mostraron todo su repudio. Sin embargo, “Dibu” no tuvo ningún tipo de reacción y siguió con sus trabajos de acuerdo a lo establecido.

    El Dibu Martínez recibido entre silbidos: el video

    Embed

    Además, sobre una bandera de Francia escribieron el mensaje: “Martínez not welcome” (Martínez no es bienvenido).

    No es la primera vez que el futbolista vive una situación de este tipo. De hecho, le ocurre cada vez que juega en Francia desde que la Selección argentina ganó la final del Mundial de Qatar 2022.

    En encuentros previos ante equipos como el PSG o el Olympique de Marsella, el arquero ya había sufrido la hostilidad de los hinchas franceses.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Claudio Tapia llegó este jueves a Tribunales para prestar declaración.

    Chiqui Tapia pasó por Tribunales para declarar en la investigación que involucra a la AFA: "Cumplimos con lo que quería el juez"

    Eduardo Coudet, en el estadio Monumental, en su presentación como nuevo director técnico de River.

    Huracán vs. River, en el debut de Coudet: formaciones, TV y hora

    Proponen que el  Estadio Santiago Bernabéu reciba el encuentro entre Argentina y España por la Finalissima.

    Finalissima: la Federación Española de Fútbol propuso el Santiago Bernabéu como sede el encuentro entre España y Argentina

    ironman 70.3 san juan 2026: los circuitos y distancias de una prueba especial

    IRONMAN 70.3 San Juan 2026: los circuitos y distancias de una prueba especial