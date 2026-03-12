El Dibu Martínez, recibido con silbidos y una bandera provocadora en Francia

El arquero argentino Emiliano Dibu Martínez jugó con el Aston Villa ante el Lille por la ida de los octavos de final de la Europa League.

El arquero argentino Emiliano Dibu Martínez sufrió una lluvia de silbidos de parte de hinchas franceses en la previa del partido que su equipo, el Aston Villa, le ganó 1-0 al Lille por la ida de los octavos de final de la Europa League. Además, le dedicaron una bandera con un fuerte mensaje.

Una vez que el arquero salió a la cancha para hacer el calentamiento previo, los hinchas que ya estaban ocupando sus lugares en las tribunas mostraron todo su repudio. Sin embargo, “Dibu” no tuvo ningún tipo de reacción y siguió con sus trabajos de acuerdo a lo establecido.

El Dibu Martínez recibido entre silbidos: el video Embed SILBIDOS PARA DIBU MARTINEZ EN FRANCIA cuando salió a entrar en calor en Lille.Quedaron calentitos los marrones pic.twitter.com/3FS8pxtv5D — El Pelado De La TV (@peladodelatv) March 12, 2026 Además, sobre una bandera de Francia escribieron el mensaje: “Martínez not welcome” (Martínez no es bienvenido).

No es la primera vez que el futbolista vive una situación de este tipo. De hecho, le ocurre cada vez que juega en Francia desde que la Selección argentina ganó la final del Mundial de Qatar 2022.