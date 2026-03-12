Mundial 2026: Irán respondió a Trump y asegura que nadie puede excluirlo

La polémica por la participación Irán en el Mundial 2026 de fútbol sumó un nuevo capítulo luego de que Donald Trump sugiriera que el seleccionado asiático no asista al torneo por cuestiones de seguridad . Tras esas declaraciones, la federación iraní respondió públicamente y aseguró que ningún país puede excluirlos de la competencia organizada por la FIFA .

El conflicto estalló a menos de 100 días del inicio de la Copa del Mundo , que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá , y vuelve a mezclar política internacional con el fútbol.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , había publicado en su red social Truth un mensaje en el que desaconsejaba la presencia del equipo asiático en el torneo.

“La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad ”, escribió el mandatario.

Horas después, la cuenta oficial de la selección iraní (@teammellifootball) publicó un comunicado en Instagram en el que rechazó esas declaraciones y defendió su derecho a participar en la Copa del Mundo.

“El Mundial es un evento histórico e internacional y su organizador es la FIFA, no un solo país. La selección iraní se clasificó con autoridad y mediante victorias consecutivas”, señaló el mensaje.

El duro mensaje del seleccionado iraní

En el mismo comunicado, el combinado asiático lanzó una fuerte advertencia sobre la posibilidad de ser excluido del torneo.

“Nadie puede excluir a la selección iraní del Mundial. Más bien, el país que debería ser eliminado es aquel que solo ostenta el título de anfitrión pero no puede garantizar la seguridad de los equipos”, concluyó el comunicado.

La publicación mencionó directamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en medio de la creciente controversia internacional.

La postura del Gobierno iraní

Antes del comunicado del seleccionado, un funcionario del Gobierno iraní ya había cuestionado la participación en el Mundial debido a la situación política y militar en Medio Oriente.

El secretario de Deportes, Ahmad Donyamali, aseguró que “no están dadas las condiciones” para asistir al torneo y vinculó la decisión a la crisis política que atraviesa el país.

Sin embargo, la renuncia de Irán al Mundial 2026 todavía no fue oficializada, lo que mantiene la incertidumbre en el ambiente del fútbol internacional.

Los partidos que tenía programados Irán

De acuerdo al calendario preliminar, Irán debía disputar sus tres partidos de fase de grupos en Estados Unidos:

15 de junio: Irán vs Nueva Zelanda, en Los Ángeles

21 de junio: Irán vs Bélgica, en Los Ángeles

26 de junio: Irán vs Egipto, en Seattle

Mientras crece la tensión política, la participación del equipo asiático se convirtió en uno de los temas más sensibles en la previa del Mundial 2026.