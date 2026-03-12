Full Contact: Natacha Heredia comienza su temporada de peleas

La kickboxer sanjuanina Natacha Heredia comenzará este fin de semana su temporada de peleas. Será en Club Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó, en Buenos Aires en el marco de la Argentina Top Fighting Championship que convoca a luchadores de kickboxing, muay thai y full contact .

Natacha, representante del Team Valiente, ya en Buenos Aires, dijo: “Estaré compitiendo este 14 de marzo en la ATFC un evento muy importante en Buenos Aires . Voy a estar peleando como profesional en la modalidad full contact en la categoría 57 kilos.

Para esta primera pelea del año me estuve preparando firme y duramente, constante, todos los días, como siempre, porque es una pelea muy importante, la cual va a ser televisada por Canal 9. El pesaje oficial será este viernes 13 a las 11 y a las 12 será el careo entre los rivales.

Quiero agradecer a la Secretaría de Deporte por colaborar y ayudarme a llegar a Buenos Aires con mi entrenador, al igual que a mis sponsors que están siempre dando una mano para poder seguir adelante con mi carrera deportiva. Hacemos todo con mucho sacrificio y la verdad que en esta oportunidad hemos llegado muy con lo justo a la Capital, pero no queríamos estar ausentes de una velada tan importante”.