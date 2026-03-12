    • 12 de marzo de 2026 - 20:54

    Full Contact: Natacha Heredia comienza su temporada de peleas

    Este sábado combatirá en la especialidad Full Contact en Ituzaingó, Buenos Aires, abriendo la temporada 2026.

    Debut. Natacha Heredia combatirá en Buenos Aires abriendo su temporada de Full Contact.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La kickboxer sanjuanina Natacha Heredia comenzará este fin de semana su temporada de peleas. Será en Club Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó, en Buenos Aires en el marco de la Argentina Top Fighting Championship que convoca a luchadores de kickboxing, muay thai y full contact.

    Natacha combatirá en full contact contra Lucía Fusco , con 20 años de experiencia en diversas especialidades, llegando a ser campeona argentina de full contact, lo que representa una gran prueba para la sanjuanina.

    En la jornada se programaron 60 peleas, 33 profesionales, 27 ProAm, 5 super Fight profesionales internacionales, con 6 títulos en juego, 1 Grand Prix de 8 peleadores por la doble corona.

    FULL CONTACT

    Natacha, representante del Team Valiente, ya en Buenos Aires, dijo: “Estaré compitiendo este 14 de marzo en la ATFC un evento muy importante en Buenos Aires. Voy a estar peleando como profesional en la modalidad full contact en la categoría 57 kilos.

    Para esta primera pelea del año me estuve preparando firme y duramente, constante, todos los días, como siempre, porque es una pelea muy importante, la cual va a ser televisada por Canal 9. El pesaje oficial será este viernes 13 a las 11 y a las 12 será el careo entre los rivales.

    Quiero agradecer a la Secretaría de Deporte por colaborar y ayudarme a llegar a Buenos Aires con mi entrenador, al igual que a mis sponsors que están siempre dando una mano para poder seguir adelante con mi carrera deportiva. Hacemos todo con mucho sacrificio y la verdad que en esta oportunidad hemos llegado muy con lo justo a la Capital, pero no queríamos estar ausentes de una velada tan importante”.

