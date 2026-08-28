El Estadio Aldo Cantoni se viste de gala: Argentina enfrenta a Japón B

Noches de gala en el Cantoni. Regreso de la selección nacional de vóleibol en dos partidos prometedores. Los encuentros serán este viernes 28 y sábado 29 de agosto a las 21 y esta presentación sirve como preparación de cara al Campeonato Sudamericano en Brasil, certamen que otorgará tres plazas de clasificación directa para el Mundial de Polonia 2027 y una plaza para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, contando con la presencia de los sanjuaninos Manuel Armoa y Matías Sánchez.

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En la sala de prensa Dante Pantuso, se realizó la presentación oficial de los encuentros con la presencia del secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo; presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone; presidente de la Federación Sanjuanina de Vóleibol, Pablo Lueje y los jugadores Matías Sánchez, Manuel Armoa y Agustín Loser, junto al entrenador Horacio Dileo

Matías Sánchez destacó la alegría de volver a San Juan y las excelentes condiciones de entrenamiento. Explicó que los amistosos ante Japón sirven para medir el nivel del equipo antes del Sudamericano. Señaló que el plantel está bien, pese a algunas lesiones y enfermedades.

El entrenador Horacio Dileo valoró especialmente el apoyo del Gobierno y de la Federación Sanjuanina, además del cariño del público local. Contó que los partidos ante Japón permitirán ganar ritmo y probar cuestiones tácticas. Confirmó que los 14 jugadores convocados serán los que viajarán a Brasil y remarcó que Argentina debe afrontar cada partido como una final, sin pensar únicamente en Brasil.

Manuel Armoa Morel se mostró muy feliz de jugar en San Juan y elogió la infraestructura, el público y la organización. Repasó una temporada complicada a nivel clubes, con problemas contractuales en Brasil y una experiencia difícil en Emiratos Árabes por la guerra. Aprovechó su paso por San Juan para recuperar energías y afirmó que el equipo llegará bien preparado física y mentalmente al torneo.

El capitán, Agustín Loser , manifestó su satisfacción por volver a jugar en San Juan y resaltó el valor de los amistosos como preparación. Explicó que Japón es un rival muy fuerte en defensa y bloqueo, lo que ayudará a mejorar el juego argentino. Aseguró que el equipo trabajó intensamente durante un mes y llegará en buenas condiciones para buscar la clasificación olímpica.

Cabe destacar el trabajo constante del Gobierno de la provincia con las federaciones . En esta oportunidad, la organización de los amistosos está impulsada en conjunto por el Gobierno de San Juan, Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) y la Federación Sanjuanina de Vóleibol, permitiendo vivir a los sanjuaninos la experiencia de contar con la presencia de las dos selecciones mayores, las Panteras, a mediados de julio y los varones este fin de semana.

Entradas y accesos

La venta de tickets ya se encuentra habilitada para ambas jornadas de competencia con valores estipulados en $15.000 para el sector Popular y $25.000 para Platea.

Puntos de venta habilitados:

•Federación Sanjuanina de Vóleibol: Sede social en 25 de Mayo 381 Oeste, en sus horarios habituales de atención.

•Clubes afiliados: En todas las instituciones de vóleibol pertenecientes a la federación provincial.

•Estadio Aldo Cantoni: En boleterías del estadio las jornadas de partido, a partir de las 18.

Respecto al ingreso, la organización confirmó que los menores de siete años, jubilados y personas con discapacidad no abonarán entrada y podrán acceder a los sectores generales presentando el carnet o documentación correspondiente en los ingresos.