El Estadio Aldo Cantoni será sede del Torneo Interclubes de Kickboxing

El certamen se disputará este sábado 20 en el estadio Aldo Cantoni con 90 combates programados, la Copa Desafío en juego.

Las artes marciales y los deportes de contacto tendrán una jornada de intensa actividad federativa en la provincia. Este sábado 20 de junio, las instalaciones del Estadio Aldo Cantoni albergarán el Torneo Interclubes de Kickboxing , certamen que reunirá a delegaciones de 27 clubes y escuelas formativas de Córdoba, Mendoza y San Juan.

La programación oficial iniciará a las 10 con los encuentros correspondientes a las categorías infantiles de base. Posteriormente se dará paso a los combates por divisiones de peso, previéndose el inicio de las rondas preliminares amateurs y semi-pro a partir del mediodía. En total, la organización tiene previstos 90 enfrentamientos, donde se pondrá en disputa la denominada Copa Desafío junto a diversas llaves triangulares, con 190 kickboxers.

La cartelera principal de la gala nocturna está pautada para las 19. Previo al inicio de los combates de fondo, las autoridades realizarán un acto oficial de apertura con la entrega de reconocimientos a los profesores de los distintos clubes, destacando su labor técnica y humana en la formación de los jóvenes atletas.

Dentro de la rama femenina, la jornada contará con destacados cruces de nivel, entre los que se encuentran los combates de Sheila Coria ante Morena García, Renata Romero frente a Brenda Gómez, Gimena Tello contra Delfina Tello, Martina Yacante ante Lourdes Flores y Milena Segovia frente a Kiara Zuluaga.

Por otra parte, habrá una nutrida programación masculina, destacando las peleas entre Gonzalo Daher ante Leandro Callejón, y el choque entre Di Giacomo y Tobías Ruggiero.