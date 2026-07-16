El repudiable comentario de un periodista inglés apoyando a España: "Que los aplasten como en Malvinas"

El polémico periodista inglés Piers Morgan publicó un violento mensaje en su cuenta de X tras la eliminación de Inglaterra a manos de Argentina, por 2 a 1, en una de las semifinales del Mundial 2026 . “Idiotas sin clase. Espero que España los aplaste tan mal en la final como los aplastamos en la Guerra de las Malvinas”, escribió.

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Dos meses y medio atrás, el cronista se cruzó con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, luego de que que dijera que si “Donald Trump quiere arrebatarle las Islas Malvinas a Gran Bretaña, entonces nosotros debemos reclamar los Estados Unidos”.

La publicación contra la selección albiceleste se desató luego de que varios jugadores del plantel argentino festejaran el pase a la final desplegando una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” sobre el césped del estadio en Atlanta. El mensaje original en inglés de Morgan en X fue: “Classless prcks. I hope Spain beats them as badly in the final as we beat them in the Falklands War”.

Luego, minutos después de que Inglaterra abriera el tanteador con un gol de Anthony Gordon, Morgan celebró con otro mensaje sobre el planteo del entrenador Thomas Tuchel. Sin embargo, no todo fue alegría para el periodista, que cerró la seguidilla de sus publicaciones con un tercer tuit de una sola palabra tras la derrota inglesa: “FFS”, abreviatura de una expresión de enojo en inglés.

Morgan es un polémico periodista británico que generó fuertes controversias como editor de prensa sensacionalista, lo que lo llevó a la televisión. “Ni siquiera creo que Messi sea el mejor argentino de la historia. Sinceramente, creo que Diego Maradona fue mejor jugador. Por lo tanto, automáticamente, no puede ser mejor que Cristiano Ronaldo”, había dicho tiempo atrás.

Morgan, obsesionado con las Islas Malvinas

A fines de abril de este año, Morgan y Eric Trump, hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizaron un cruce en redes sociales ante la posibilidad de que la potencia norteamericana retirara el apoyo a Reino Unido en el diferendo por las Islas Malvinas, en un intercambio al que incluso se sumó el ministro Caputo.

La serie de mensajes empezó cuando Morgan, de raigambre conservadora, afirmó en sus redes sociales: “Si el presidente Trump quiere arrebatarle las Islas Malvinas a Gran Bretaña, entonces nosotros debemos reclamar los Estados Unidos. Manera perfecta de celebrar el 250 aniversario de la Independencia Americana”.

Eric Trump, tercer hijo del mandatario republicano, respondió: “Piers, te quiero, pero la última vez no te salió muy bien. Empieza por recuperar Londres y restablecer la libertad de expresión. Solo una sugerencia...”.

A esa manifestación de Morgan se sumó Caputo, quien citó el mensaje del periodista británico y comentó: “Tener en cuenta que este comentario viene de la única persona en el mundo que cree que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi. Say no more”.

Luego de su salida del programa matutino británico Good Morning Britain en 2021, que tuvo origen cuando dijo duros comentarios contra Meghan Markle, el periodista volcó su contenido a las plataformas digitales. Conduce su programa de entrevistas en su canal de YouTube, el cual acumula millones de suscriptores.