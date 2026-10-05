    • 5 de octubre de 2026 - 23:11

    El último abrazo del Aldo Cantoni: la Selección argentina de hockey encendió a San Juan antes del sueño mundialista

    En un Aldo Cantoni colmado de emoción y pasión, la Argentina goleó a Chile en una noche mágica. Entre aplausos, ovaciones y la calidez inolvidable del público sanjuanino, el equipo nacional comenzó a despedirse rumbo a los World Skate Games de Asunción.

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    Diario de Cuyo | Vanessa Chaparro
    Por Vanessa Chaparro y Daniel Arias

    Hay noches en las que el hockey sobre patines deja de ser solo un deporte para transformarse en una fiesta de la identidad sanjuanina. En la catedral mundial de la disciplina, el mítico estadio Aldo Cantoni abrió de par en par sus puertas y se vistió de gala, con tribunas colmadas desde temprano por hinchas de todas las edades que se acercaron con un solo propósito: abrazar a la Selección argentina Senior y regalarle una despedida a la altura de su historia.

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    En la pista, el equipo dirigido por José Luis Páez respondió al afecto popular con un buen espectáculo. Con la jerarquía implacable de Lucas Ordóñez, la visión de Gonzalo Romero y la solidez en el arco de Conti Acevedo, la Albiceleste brindó una exhibición de buen juego, contundencia y jerarquía para imponerse con una contundente goleada 5-0 ante el seleccionado de Chile.

    El camino del adiós sanjuanino aún guarda un capítulo más. Este miércoles 7 de octubre, el Cantoni volverá a encender sus luces para una jornada doble imperdible: a las 19:30 horas, Angola chocará frente a Chile, mientras que a las 21:30 horas la Argentina volverá a salir a la pista para medirse ante Italia. Otra oportunidadpara que el público local disfrute de cuatro potencias mundiales que ultiman detalles antes de desembarcar en Paraguay.

    Cómo es el camino de la Selección en el Mundial de hockey en Paraguay

    El recorrido albiceleste en los World Skate Games 2026 en Asunción ya tiene marcado su mapa de ruta en la fase de grupos:

    • Lunes 12 de octubre (17:45 hs): Debut oficial frente a Francia.
    • Martes 13 de octubre (20:00 hs): Segundo duelo ante Angola.
    • Miércoles 14 de octubre (20:00 hs): Cierre del grupo frente a Chile.

    Con el fixture confirmado y la ilusión a flor de piel, la Selección mayor emprenderá el viernes el viaje hacia la capital paraguaya. Pero en el corazón de los jugadores quedará grabado para siempre ese aliento incondicional del pueblo sanjuanino, la nafta de fe con la que buscarán conquistar una vez más el trono mundial.

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