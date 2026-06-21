    • 21 de junio de 2026 - 12:37

    El Vasco Arruabarrena llamó a Paulo Dybala: Boca no abandona el sueño de sumar a la Joya

    El nuevo entrenador xeneize se comunicó personalmente con el campeón del mundo para presentarle su proyecto deportivo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La ilusión de ver a Paulo Dybala con la camiseta de Boca continúa más vigente que nunca. Ahora fue Rodolfo Arruabarrena quien tomó la iniciativa y se comunicó personalmente con el delantero argentino para intentar convencerlo de sumarse al club en este mercado de pases.

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    Según trascendió, el flamante entrenador xeneize mantuvo una extensa charla con el futbolista de la Roma, en la que le explicó su proyecto deportivo y le manifestó su deseo de contar con él dentro del plantel. El contacto fue considerado positivo y representó un nuevo acercamiento de Boca hacia uno de los jugadores más deseados por los hinchas.

    Sin embargo, la situación continúa abierta. Dybala todavía no definió si renovará su vínculo con la Roma o si buscará un nuevo destino para continuar su carrera. Desde Italia aseguran que el club busca retenerlo y estaría dispuesto a realizar ajustes en la propuesta de renovación para lograr su continuidad.

    Por el momento, la dirigencia de Boca no avanzará con una oferta formal. La estrategia es esperar la decisión del jugador antes de realizar cualquier movimiento concreto, aunque siguen de cerca cada novedad relacionada con su futuro.

    La llegada de Arruabarrena al banco de suplentes renovó las expectativas en Brandsen 805 y el técnico ya comenzó a involucrarse activamente en la búsqueda de refuerzos. Entre todos los nombres que aparecen en carpeta, ninguno genera tanta expectativa como el de Dybala, un futbolista identificado con los colores azul y oro y cuyo posible arribo ilusiona desde hace años a los simpatizantes boquenses.

    Por ahora no hay definiciones, pero el llamado del Vasco dejó en claro que Boca no se baja de la pelea por una de las figuras más importantes del fútbol argentino en el exterior. La novela, lejos de terminar, suma un nuevo capítulo.

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