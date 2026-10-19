El Zonal Cuyano hizo vibrar al Circuito San Juan Villicum con 18 pilotos locales en grilla

Durante el fin de semana, el Circuito San Juan Villicum albergó una intensa programación correspondiente a la séptima fecha del Campeonato Zonal Cuyano de Automovilismo , organizado por la Asociación Pilotos de Automóviles de Competición (APAC).
La jornada correspondió a la séptima fecha del campeonato con una intensa actividad en Clase 1, Clase 2, TC Cuyano y Fórmula Cuyana.
Durante el fin de semana, el Circuito San Juan Villicum albergó una intensa programación correspondiente a la séptima fecha del Campeonato Zonal Cuyano de Automovilismo , organizado por la Asociación Pilotos de Automóviles de Competición (APAC).
Durante sábado y domingo, el trazado sanjuanino fue escenario de entrenamientos, clasificaciones, series y finales repartidas entre las categorías Clase 1, Clase 2, TC Cuyano y Fórmula Cuyana, destacando una importante convocatoria de 18 representantes locales en pista .
En la Clase 1 , el sanjuanino Santiago Ortega se quedó con el triunfo tras completarse las 12 vueltas al trazado, secundado por los locales Mauricio Martos y Nicolás Cichocki en un podio 100% comprovinciano. Más atrás finalizaron Federico Álvarez y Gonzalo Oropel en el lote de vanguardia. La delegación sanjuanina completó su presencia con Antonio Lichardi (10°), Marcelo Mercado (12°), Maximiliano Juan (13°) y Leonel Gómez (15°).
En la Clase 2 , la victoria fue para Danilo Gil tras 12 giros, escoltado por Nicolás Sabio y Juan Pablo Esteban. El top 5 lo cerraron Pablo Corradi y Damián Enzenhofer. Entre los sanjuaninos que vieron la bandera a cuadros se ubicaron Gonzalo Martínez (6°), Alejandro Mattar (7°), Bautista Mattar (16°) y Santiago Ortega (17°).
Por el lado del TC Cuyano , el podio quedó encabezado por la dinastía Maggini : Luisito se adjudicó la competencia, seguido por Fabián y Luis Maggini, mientras que Renzo Fernández finalizó cuarto. El sanjuanino Franco Benedetti culminó en el 8° lugar a 44”488 del ganador.
Finalmente, en la Fórmula Cuyana , Ricardo Moreno se llevó el triunfo tras 10 giros. La destacada actuación local estuvo a cargo de Mateo Reinoso, quien terminó 2° a tan solo 197/1000 del líder, seguido por Juan Ignacio Pereira (3°), Rodrigo González Della Motta (4°) y Valentino Bocelli (6° a 8 vueltas).
El Zonal Cuyano cerró, de este modo, la séptima fecha de su calendario corriendo por segunda vez en el año en San Juan, recordando que en mayo había disputado la tercera fecha en el autódromo El Zonda – Eduardo Copello.