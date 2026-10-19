El Zonal Cuyano hizo vibrar al Circuito San Juan Villicum con 18 pilotos locales en grilla

La jornada correspondió a la séptima fecha del campeonato con una intensa actividad en Clase 1, Clase 2, TC Cuyano y Fórmula Cuyana.

Zonal. La categoría cuyana pasó por el San Juan villicum con mucha presencia de pilotos de la provincia.

Durante el fin de semana, el Circuito San Juan Villicum albergó una intensa programación correspondiente a la séptima fecha del Campeonato Zonal Cuyano de Automovilismo , organizado por la Asociación Pilotos de Automóviles de Competición (APAC).

Durante sábado y domingo, el trazado sanjuanino fue escenario de entrenamientos, clasificaciones, series y finales repartidas entre las categorías Clase 1, Clase 2, TC Cuyano y Fórmula Cuyana, destacando una importante convocatoria de 18 representantes locales en pista .

En la Clase 1 , el sanjuanino Santiago Ortega se quedó con el triunfo tras completarse las 12 vueltas al trazado, secundado por los locales Mauricio Martos y Nicolás Cichocki en un podio 100% comprovinciano. Más atrás finalizaron Federico Álvarez y Gonzalo Oropel en el lote de vanguardia. La delegación sanjuanina completó su presencia con Antonio Lichardi (10°), Marcelo Mercado (12°), Maximiliano Juan (13°) y Leonel Gómez (15°).

En la Clase 2 , la victoria fue para Danilo Gil tras 12 giros, escoltado por Nicolás Sabio y Juan Pablo Esteban. El top 5 lo cerraron Pablo Corradi y Damián Enzenhofer. Entre los sanjuaninos que vieron la bandera a cuadros se ubicaron Gonzalo Martínez (6°), Alejandro Mattar (7°), Bautista Mattar (16°) y Santiago Ortega (17°).

Por el lado del TC Cuyano , el podio quedó encabezado por la dinastía Maggini : Luisito se adjudicó la competencia, seguido por Fabián y Luis Maggini, mientras que Renzo Fernández finalizó cuarto. El sanjuanino Franco Benedetti culminó en el 8° lugar a 44”488 del ganador.