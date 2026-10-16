    • 16 de octubre de 2026 - 06:51

    El Zonal Cuyano regresa al autódromo San Juan Villicum para su séptima fecha

    Este fin de semana será a fondo en Albardón. Mucha presencia de pilotos de San Juan en todas las categorías.

    Postal. El autódromo San Juan Villicum recibirá al Zonal Cuyano con todas sus categorías a lo largo del fin de semana.

    Postal. El autódromo San Juan Villicum recibirá al Zonal Cuyano con todas sus categorías a lo largo del fin de semana.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Vuelve el ruido de motores a San Juan y esta vez, el autódromo Villicum será el epicentro del fin de semana. El Campeonato Zonal Cuyano se presentará por segunda vez en la temporada para darle forma a la séptima fecha de su calendario.

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    Serán cinco las categorías en competencia, con la duda aun en la Clase 3, pero con mucha presencia de pilotos de San Juan. La Fórmula Cuyana volverá al calendario con varios chicos sanjuaninos en la grilla de partida.

    La legión sanjuanina será importante. En la división Clase 1 representarán a la provincia Mauricio Martos, Santiago Ortega, Antonio Lichardi, junto a Nicolás Cichoki, Leonel Gomez y Marcelo Mercado.

    En la Clase 2 participarán Gonzalo Martinez, Alejandro Mattar y Santiago Ortega. La Clase 3 tendrá en la grilla a Nicolás Peralta, Facundo Della Motta y Bautista Mattar.

    En el TC Cuyano se anotan Franco Benedetti y Carlos Rojo, mientras que la Fórmula Cuyana tendrá la presencia de Valentino Bocelli, Mateo Reinoso, Juan Ignacio Pereira y Rodrigo González Della Motta.

    LOS HORARIOS

    El sábado 17 arrancará con la apertura del autódromo a las 8. Desde esa hora y hasta las 19 se realizará la administración e inscripción de pilotos. De 8 a 17 la entrega de sensores y sistema Lisso, de 8 a 8:30 la verificación técnica previa de Clase 2, de 8 a 9 la de Clase 3 y de 9 a 09:30 la de TC Cuyano.

    Las clasificaciones sabatinas se disputarán de 13:30 a 13:40 para Clase 3, de 13:45 a 13:55 hs para TC Cuyano, de 14 a 14:10para Clase 2 y de 14:15 a 14:25 para Fórmula Cuyana. En el sprint de 6 vueltas, salvo que se registren 15 o más autos donde se harán dos de 6 vueltas, correrán a las 15 Clase 3, a las 15:30, TC Cuyano, a las 16 Clase 2 y a las 16:30 Fórmula Cuyana. A las 17 se hará el sorteo de Clase 1.

    Para el domingo, la apertura será a las 08. El primer entrenamiento de Clase 1 durará 20 minutos a las 09:40 y el segundo entrenamiento de Clase 1 será a las 10:40.

    La reunión de pilotos de Clase 1 se agendó a las 11:30 seguida por su sprint de 8 vueltas a las 12 y el acto protocolar a las 12:40. Las finales a 12 vueltas o 30 minutos arrancarán a las 13 con Fórmula Cuyana, 13:40 Clase 2, 14:20Clase 3, 15 TC Cuyano y 15:40 Clase 1. Si no compite Clase 3 se adelantará el cronograma.

    Para ingresar, Boxes cuesta $20.000 y General $10.000, pases válidos por ambos días.

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