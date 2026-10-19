Miadosqui ya había anunciado su salida hace un año: las otras "despedidas" que no fueron definitivas

La frase de Jorge Miadosqui después del empate 1-1 entre San Martín y Temperley tuvo tono de despedida definitiva. El presidente verdinegro confirmó que no se presentará a las próximas elecciones, aseguró que su ciclo “se acabó” y, ante la posibilidad de cambiar de decisión, fue terminante: “A mí no hay forma de darme vuelta, no hay forma. No tengo posibilidades de seguir”.

Fin de una era en San Martín: Jorge Miadosqui dice no se presentará a elecciones para retener la presidencia del club

Sin embargo, la historia reciente del dirigente al frente del club de Concepción muestra varios antecedentes de anuncios similares. El más cercano ocurrió hace menos de un año , después del descenso de San Martín ante Aldosivi, cuando Miadosqui asumió la responsabilidad deportiva y sostuvo públicamente que debía dar un paso al costado. Finalmente continuó ejerciendo la presidencia durante 2026.

El episodio de 2025 no fue el único. Desde que asumió por primera vez la conducción en 2004, Miadosqui atravesó distintos momentos en los que anunció, concretó o anticipó su alejamiento, aunque después volvió a tener un papel central dentro de la estructura institucional de San Martín. Esta es la cronología de las veces en que el dirigente puso en duda su continuidad y terminó regresando o permaneciendo ligado al club.

El antecedente inmediato ocurrió el 15 de noviembre de 2025 , cuando San Martín perdió 4-2 ante Aldosivi en Mar del Plata y descendió a la Primera Nacional. El golpe deportivo dejó al club nuevamente fuera de la máxima categoría y colocó a la conducción bajo una fuerte presión. Después del encuentro, Miadosqui asumió públicamente parte de la responsabilidad por lo sucedido, reconoció que no había logrado cumplir el objetivo de mantener al equipo en Primera División y abrió la puerta a un posible alejamiento de la presidencia.

“ Creo que debo dar un paso al costado ”, expresó entonces, en una declaración que parecía anticipar el cierre de su ciclo al frente de la institución. La frase tuvo un fuerte impacto porque no se trataba solamente de una evaluación sobre el descenso, sino de una referencia concreta a su continuidad como máxima autoridad del club. Sin embargo, ese alejamiento no terminó materializándose en los hechos: Miadosqui permaneció vinculado a la conducción, continuó ejerciendo la presidencia y volvió a encabezar la gestión institucional durante la temporada 2026.

Ese episodio es el contraste más reciente con lo que volvió a plantear este domingo. Esta vez, el dirigente no se limitó a expresar cansancio o a reconocer que podía ser momento de apartarse, sino que fue más preciso al señalar que no encabezará una lista para renovar su mandato. También puso el foco en la necesidad de que aparezca un nuevo grupo dirigencial capaz de asumir la conducción y garantizar la continuidad institucional de San Martín una vez finalizado su período.

En 2008 renunció y dijo que nunca más sería dirigente

Uno de los antecedentes más contundentes se remonta a mayo de 2008, en un contexto deportivo también marcado por la pelea contra el descenso. Después de una derrota 2-1 frente a Tigre, que dejó a San Martín en una situación prácticamente irreversible en la máxima categoría, Miadosqui decidió presentar su renuncia a la presidencia. El resultado deportivo, sumado al clima de malestar que rodeaba al equipo y a las protestas de un sector de los hinchas, terminó acelerando una decisión que en aquel momento parecía definitiva.

La contundencia de sus palabras reforzó todavía más esa sensación. Miadosqui llegó a asegurar que “nunca más” sería dirigente del fútbol argentino, una frase mucho más tajante que una simple renuncia circunstancial. Su salida efectivamente se produjo y Roberto Petrignani quedó al frente de la institución, por lo que durante un tiempo pareció cerrarse una etapa iniciada cuatro años antes, cuando Miadosqui había asumido por primera vez la conducción del club.

Sin embargo, aquel “nunca más” tampoco significó un alejamiento permanente. Con el paso del tiempo, Miadosqui volvió a involucrarse en la estructura de San Martín, recuperó protagonismo en las decisiones institucionales y posteriormente volvió a ocupar la presidencia. Lo que en 2008 había sido presentado como una ruptura definitiva terminó convirtiéndose en una interrupción dentro de una trayectoria dirigencial que, con distintas etapas, se prolongaría durante más de dos décadas.

Del “ya no estoy más en el fútbol” a seguir ligado al club

Otro momento de fuerte incertidumbre sobre su continuidad llegó en 2013, nuevamente después de que San Martín perdiera la categoría. En medio de otro golpe deportivo importante para la institución, Miadosqui sostuvo públicamente que había llegado el momento de alejarse y pronunció una frase que parecía no dejar demasiado margen para interpretaciones: “Yo ya no estoy más en el fútbol”. En ese momento explicó además que pretendía dedicar mayor tiempo a su familia y a sus actividades empresariales, después de varios años de exposición y desgaste al frente del club.

La decisión, sin embargo, atravesó distintas etapas antes de concretarse formalmente. Finalmente, en mayo de 2014, la comisión directiva aceptó su renuncia, aunque incluso en ese momento Miadosqui se encargó de marcar que su alejamiento no implicaba cortar definitivamente el vínculo con San Martín. “No estoy dando un paso al costado, solo uno atrás, voy a seguir apoyando al club”, explicó, dejando abierta la posibilidad de continuar cerca de la institución aunque ya no estuviera ocupando el principal cargo dirigencial.

Esa definición terminó siendo una anticipación de lo que ocurriría después. Miadosqui volvió a tener peso dentro de la vida política e institucional del club y con el paso de los años recuperó nuevamente la presidencia. En 2019 fue elegido otra vez como máxima autoridad, luego de que la lista opositora quedara fuera del proceso electoral, y comenzó una nueva etapa al frente de San Martín que prolongó todavía más una relación que había atravesado renuncias, regresos y distintas formas de participación.

En 2021 también anunció que se acercaba el final

La posibilidad de una salida volvió a instalarse con fuerza en diciembre de 2021, cuando Miadosqui comenzó a hablar públicamente sobre el desgaste acumulado después de tantos años ligado a la conducción. Con un nuevo proceso electoral acercándose, planteó que su etapa podía estar entrando definitivamente en la recta final y dejó una frase que volvió a sonar a despedida: “O es mi último año o es mi último ascenso. Ya está”.

Durante aquella intervención también hizo referencia al paso del tiempo y al desgaste que implica ocupar durante tantos años un lugar de exposición permanente dentro de un club. Señaló que “los ciclos se terminan” y dejó la impresión de que estaba evaluando seriamente abandonar la primera línea dirigencial. La posibilidad de que San Martín iniciara una nueva etapa sin Miadosqui volvió así a quedar planteada, en un escenario donde su figura ya acumulaba casi dos décadas de presencia en la estructura institucional.

Sin embargo, menos de un año después, la situación volvió a cambiar. En noviembre de 2022, Miadosqui fue reelecto presidente por otros dos años, extendiendo nuevamente su permanencia al frente del club. Su continuidad se prolongó incluso más allá de ese período: en diciembre de 2024 volvió a encabezar la lista que renovó las autoridades de San Martín y permaneció como principal referente dirigencial, pese a que tres años antes había señalado que su salida estaba cada vez más cerca.

Una recopilación de titulares que refleja las distintas veces en las que Jorge Miadosqui anunció, anticipó o concretó su alejamiento de San Martín a lo largo de los años.

Esta vez aseguró que “se acabó”

El nuevo anuncio llegó después del empate 1-1 ante Temperley en el Hilario Sánchez, en un momento en el que San Martín también comienza a mirar hacia su futuro institucional. Con las próximas elecciones en el horizonte, Miadosqui confirmó que no buscará continuar en la presidencia y sostuvo que su etapa al frente del club llegó a su fin. Al mismo tiempo, expresó su preocupación por la necesidad de que aparezcan dirigentes dispuestos a conformar una alternativa y asumir la conducción cuando finalice el actual mandato.

Esta vez, además, buscó despejar cualquier posibilidad de una marcha atrás. Cuando le preguntaron si podía reconsiderar su postura o si existía margen para que su entorno intentara convencerlo, fue categórico: “No hay forma de darme vuelta”. La respuesta tuvo un tono mucho más definitivo que otras declaraciones realizadas a lo largo de su trayectoria y estuvo acompañada por una referencia concreta a la necesidad de evitar que el club quede sin una conducción preparada para afrontar la próxima etapa.

Los antecedentes de 2008, 2013-2014, 2021 y 2025 muestran que no es la primera vez que Miadosqui anuncia, anticipa o concreta un alejamiento de San Martín. En algunos casos llegó incluso a utilizar expresiones que parecían cerrar definitivamente su recorrido como dirigente, pero con el tiempo terminó regresando, manteniéndose cerca del club o recuperando nuevamente la presidencia. La diferencia es que ahora su decisión está directamente vinculada con las próximas elecciones y con la necesidad de que otra conducción tome el control de la institución. Después de tantas idas y vueltas, ¿será esta vez la despedida definitiva?