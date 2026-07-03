El Zonda se convierte en circuito pedestre este domingo

Este domingo 5 de julio se disputará la primera edición de El Zonda Run , una competencia pedestre que tendrá un escenario poco habitual para este tipo de carreras, ya que se desarrollará íntegramente dentro del mítico Autódromo El Zonda - Eduardo Copello .

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El Zonda se transforma en el escenario de una innovadora carrera de running

Con un crecimiento que no detiene su marcha, esta competencia ratifica el auge del atletismo en San Juan. El respaldo del Gobierno provincial sigue siendo clave para ampliar la base de atletas y, al mismo tiempo, para desafiar los límites logísticos al mudar el deporte a escenarios innovadores. En esta ocasión, la adrenalina se traslada a un marco imponente.

Enmarcada en los majestuosos cerros de la Quebrada de Zonda, la carrera ofrecerá una experiencia inédita para los participantes. Los atletas tendrán la oportunidad única de recorrer a pie curvas históricas y sumamente técnicas del ícono del deporte motor argentino, tales como "el rulo" o "la horquilla", logrando un equilibrio perfecto entre el esfuerzo deportivo y la belleza natural del trazado sanjuanino.

El evento contará con dos categorías diseñadas para diferentes perfiles de corredores:

• 6K (Participativo): Una distancia ideal para quienes buscan vivir la experiencia de correr en el circuito sin la presión de la alta competencia.

• 12K (Competitivo): Esta modalidad implica completar un total de cuatro vueltas al exigente trazado del autódromo, lo que representa un desafío físico importante debido a las características del asfalto y las pendientes naturales del lugar.

ATLETAS CONFIRMADOS

El certamen ya aseguró una grilla de primer nivel. Entre las runners destacadas que animarán los 12K se encuentran Paula Yacante, Agostina Atencio, Belén Sánchez, Gabriela Moya, Andrea Názara, Valeria Paniagua, Soledad Sánchez y Melanie Manzanares.

Por el lado de la rama masculina, confirmaron su presencia Marcos Arce, Marcos Vidal, Gerónimo Belenguer, Facundo Nuñer, Franco Oro, Fernando Ripalta, Daniel Treu, Alejandro Platero, Santiago Flores y Juan Francisco Maldonado.

Cronograma del Evento (domingo 5 de julio)

• 10:15: Apertura del autódromo.

• 11:20: Entonación del Himno Nacional Argentino, con la presencia de la Banda de la Policía de San Juan.

• 11:30: Largada simultánea de las disciplinas 6K y 12K.

• 13:00: Ceremonia de premiación (la cual estará dividida por rangos de edad y género para la distancia competitiva).

Inscripciones y Logística

• Acreditación obligatoria: Se llevará a cabo el sábado 4 de julio de 14:00 a 19:00 horas en el Hotel Albertina (calle Mitre 31 Este, frente a Plaza 25 de Mayo).

• Inscripción online: Disponible a través de la plataforma oficial de Cronometraje Instantáneo.

• Inscripción Presencial: Para los atletas locales, se encuentra habilitado el punto de inscripción en Zona Fitness (calle Sargento Cabral 1989, Rivadavia).