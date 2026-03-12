En el debut de Coudet, River Plate visita a Huracán: empatan 0-0

El River Plate de Eduardo Coudet ya enfrenta a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En los primeros minutos del encuentro, el marcador permanece 0-0 en Parque Patricios en el debut del nuevo entrenador del Millonario.
El partido genera gran expectativa entre los hinchas porque marca el inicio de una nueva etapa en River, tras la salida de Marcelo Gallardo y la llegada del “Chacho” Coudet al banco de suplentes.
Debut de Coudet y expectativa en River
El encuentro ante Huracán representa la primera prueba oficial para Eduardo Coudet como entrenador de River Plate. Durante la semana, el técnico trabajó con el plantel para mejorar el rendimiento del equipo tras un arranque irregular en el campeonato.
Entre las principales decisiones del entrenador aparece la titularidad del ecuatoriano Kendry Páez, quien suma su primera presencia desde el inicio con la camiseta del Millonario.
Además, Ian Subiabre acompaña en ataque a Sebastián Driussi, mientras que otros futbolistas ofensivos como Maximiliano Salas y Facundo Colidio esperan su oportunidad desde el banco de suplentes.
Un duelo clave por el Torneo Apertura
El choque entre Huracán y River Plate se disputa en un estadio Tomás Adolfo Ducó con aforo limitado, en el marco de la décima jornada del Torneo Apertura.
El Globo busca hacerse fuerte en su casa, mientras que el Millonario intenta sumar un triunfo que marque el inicio de una nueva etapa deportiva bajo la conducción de Coudet.
Formaciones de Huracán vs River
Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda, Óscar Romero; Thaiel Peralta, Alejandro Martínez y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Kendry Páez; Ian Subiabre y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
Árbitro: Nicolás Ramírez.
Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
Hora de inicio: 21:30.