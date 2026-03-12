    • 12 de marzo de 2026 - 21:13

    En el debut de Coudet, River Plate visita a Huracán: empatan 0-0

    River Plate y Huracán ya se enfrentan en el Ducó por el Torneo Apertura. El partido marca el debut de Eduardo Coudet como entrenador del Millonario.

    El partido entre River Plate y Huracán marcará el debut de Eduardo Coudet como entrenador del Millonario. &nbsp;

    El partido entre River Plate y Huracán marcará el debut de Eduardo Coudet como entrenador del Millonario.

     

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El River Plate de Eduardo Coudet ya enfrenta a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En los primeros minutos del encuentro, el marcador permanece 0-0 en Parque Patricios en el debut del nuevo entrenador del Millonario.

    Leé además

    Debut. Chacho Coudet empezará a vivir la adrenalina de dirigir a River Plate debutando ante Huracán.

    River Plate inicia la Era Coudet visitando al duro Huracán en Parque Patricios
    Un nuevo mapa político se abre en AFA tras la ruptura de River Plate.

    Efecto dominó en AFA: los clubes estudian seguir el camino de River Plate e ir contra Chiqui Tapia

    El partido genera gran expectativa entre los hinchas porque marca el inicio de una nueva etapa en River, tras la salida de Marcelo Gallardo y la llegada del “Chacho” Coudet al banco de suplentes.

    Debut de Coudet y expectativa en River

    El encuentro ante Huracán representa la primera prueba oficial para Eduardo Coudet como entrenador de River Plate. Durante la semana, el técnico trabajó con el plantel para mejorar el rendimiento del equipo tras un arranque irregular en el campeonato.

    Entre las principales decisiones del entrenador aparece la titularidad del ecuatoriano Kendry Páez, quien suma su primera presencia desde el inicio con la camiseta del Millonario.

    Además, Ian Subiabre acompaña en ataque a Sebastián Driussi, mientras que otros futbolistas ofensivos como Maximiliano Salas y Facundo Colidio esperan su oportunidad desde el banco de suplentes.

    Un duelo clave por el Torneo Apertura

    El choque entre Huracán y River Plate se disputa en un estadio Tomás Adolfo Ducó con aforo limitado, en el marco de la décima jornada del Torneo Apertura.

    El Globo busca hacerse fuerte en su casa, mientras que el Millonario intenta sumar un triunfo que marque el inicio de una nueva etapa deportiva bajo la conducción de Coudet.

    Formaciones de Huracán vs River

    Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda, Óscar Romero; Thaiel Peralta, Alejandro Martínez y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

    River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Kendry Páez; Ian Subiabre y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

    Árbitro: Nicolás Ramírez.

    Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

    Hora de inicio: 21:30.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Stefano Di Carlo, presidente de River Plate.

    Con críticas a la AFA, River Plate anunció que no participará más de las reuniones de Comité Ejecutivo

    river empato y sigue sin despegar en la liga profesional

    River empató y sigue sin despegar en la Liga Profesional

    Debut. Natacha Heredia combatirá en Buenos Aires abriendo su temporada de Full Contact.

    Full Contact: Natacha Heredia comienza su temporada de peleas

    La selección de Irán en el Mundial 2026 quedó en el centro de la polémica tras los dichos de Donald Trump.

    Mundial 2026: Irán respondió a Trump y asegura que nadie puede excluirlo