En el debut de Coudet, River Plate visita a Huracán: empatan 0-0

El River Plate de Eduardo Coudet ya enfrenta a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En los primeros minutos del encuentro, el marcador permanece 0-0 en Parque Patricios en el debut del nuevo entrenador del Millonario.

El partido genera gran expectativa entre los hinchas porque marca el inicio de una nueva etapa en River, tras la salida de Marcelo Gallardo y la llegada del “Chacho” Coudet al banco de suplentes.

Debut de Coudet y expectativa en River El encuentro ante Huracán representa la primera prueba oficial para Eduardo Coudet como entrenador de River Plate. Durante la semana, el técnico trabajó con el plantel para mejorar el rendimiento del equipo tras un arranque irregular en el campeonato.

Entre las principales decisiones del entrenador aparece la titularidad del ecuatoriano Kendry Páez, quien suma su primera presencia desde el inicio con la camiseta del Millonario.

Además, Ian Subiabre acompaña en ataque a Sebastián Driussi, mientras que otros futbolistas ofensivos como Maximiliano Salas y Facundo Colidio esperan su oportunidad desde el banco de suplentes.