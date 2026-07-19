    • 19 de julio de 2026 - 19:22

    En el fútbol, como en la vida, a veces toca perder

    Un rosario de títulos conseguidos en poco tiempo no son consuelo, pero hay que ponerlos sobre la mesa.

    Messi, emblema de esta Selección.

    Messi, emblema de esta Selección.

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    Por Mario Luis Romero

    Dos títulos de Copa América al hilo, una Finalissima, una Copa del Mundo y una final, la de hoy, que no tuvo final feliz. En el fútbol, como en la vida, no siempre se gana. Igual duele porque la Scaloneta nos mal acostumbró. Lo imposible lo hizo posible. Rompió con años de sequía en el continente y en el mundo.

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    La vara había quedado tan alta, que cualquier resultado que no fuera levantar el trofeo ahora se siente como un golpe demasiado duro, un baño de realidad imprevisto para una hinchada que se había olvidado por completo de lo que significa morder el polvo de la derrota.

    Y en este Mundial nos dio muchas fotos donde la épica estuvo por encima del fútbol. Contra Cabo Verde y Egipto, dos partidos que se jugaron mal, encontró respuestas anímicas para sobreponerse. Lo mejor fue, sin dudas, ante Inglaterra. Sí, el partido que todo argentino quería ganar. Y lo hizo. Con garra, pero fundamentalmente, con mucho fútbol.

    Pero España fue subir un escalón al cual a este equipo, al menos hoy, no le dio la talla. No estuvo casi en ningún momento en partido. La furia roja dominó casi de principio a fin. Encontró el gol en la agonía del suplementario, pero pudo ser mucho antes.

    Las soluciones que habitualmente Scaloni trajo desde el banco, esta vez no estuvieron. Vale decir que en buena parte porque se encontró con dos cambios obligados por las lesiones de Cuti y Licha. Perder de golpe a los dos pilares de la zaga central desarmó por completo la resistencia defensiva y limitó drásticamente el margen de maniobra estratégico para contrarrestar el ritmo asfixiante que impuso el rival en la mitad de la cancha.

    Hoy tocó perder y a pesar de que de los segundos nadie se acuerda -al menos eso dice la retórica futbolera argentina-, a esta Selección sí se la va a recordar. No por el segundo puesto, sino por el proceso que la llevó a ganar tanto en tan poco tiempo. No hubo final feliz, pero hay poco para reprocharse.

    El crédito de este grupo de futbolistas sigue intacto y la lógica tristeza del momento pronto decantará en un agradecimiento eterno por haber devuelto el orgullo y la identidad al fútbol argentino.

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