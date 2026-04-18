En el inicio de Schiapparelli como DT, San Martín busca la recuperación ante Midland

San Martín visita desde las 15 a Midland en la Primera Nacional con nuevo DT y la urgencia de sumar para salir del fondo de la tabla.

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San Martín visita este sábado desde las 15 horas a Midland, por la décima fecha de la Zona B de la Primera Nacional, en lo que marcará el debut de Alejandro Schiapparelli como entrenador principal tras la salida del cuerpo técnico anterior.

El equipo sanjuanino atraviesa un momento crítico, con apenas una victoria en el campeonato, lo que lo dejó lejos de los puestos de Reducido y cerca de la zona baja de la tabla, obligando a un cambio urgente en la conducción.

San Martín: cambios y urgencias Schiapparelli asumió en una semana corta, con pocos entrenamientos, pero con amplio conocimiento del plantel. En lo táctico, se anticipa el abandono de la línea de tres defensores para volver a un esquema más tradicional con cuatro en el fondo.