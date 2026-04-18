    • 18 de abril de 2026 - 13:59

    En el inicio de Schiapparelli como DT, San Martín busca la recuperación ante Midland

    San Martín visita desde las 15 a Midland en la Primera Nacional con nuevo DT y la urgencia de sumar para salir del fondo de la tabla.

    Con Alejandro Schiaparelli, San Martín inicia una nueva etapa en la Primera Nacional.

    Con Alejandro Schiaparelli, San Martín inicia una nueva etapa en la Primera Nacional.

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    San Martín visita este sábado desde las 15 horas a Midland, por la décima fecha de la Zona B de la Primera Nacional, en lo que marcará el debut de Alejandro Schiapparelli como entrenador principal tras la salida del cuerpo técnico anterior.

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    Schiapparelli asumió en una semana corta, con pocos entrenamientos, pero con amplio conocimiento del plantel. En lo táctico, se anticipa el abandono de la línea de tres defensores para volver a un esquema más tradicional con cuatro en el fondo.

    El objetivo es claro: sumar, mejorar la imagen y salir del fondo, en un torneo que ya avanzó un cuarto de su desarrollo y donde cada punto comienza a ser determinante para evitar complicaciones mayores.

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