    • 9 de junio de 2026 - 11:53

    En San Juan se corrió la segunda fecha del Prokart Cuyano en La Pista Kart

    San Juan volvió a recibir a los mejores de la región en el predio de Pocito, con un tremendo nivel competitivo en todas las categorías.

    Regional. San Juan volvió a ser sede del Pro Kart Cuyano con una gran fecha en Pocito.

    Regional. San Juan volvió a ser sede del Pro Kart Cuyano con una gran fecha en Pocito.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Se realizó la segunda fecha del Prokart Cuyano, evento más importante de karting en San Juan, y que reunió este domingo a 35 pilotos en La Pista Kart, incluidos competidores de San Juan, Mendoza y La Rioja.

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    En una jornada con buen acompañamiento de público, pese al tiempo cambiante, se vivieron los entrenamientos, clasificaciones, mangas clasificatorias y carreras finales de cada una de las cinco categorías: 110cc, Promocional, Super 4T, Rotax Junior y Rotax Senior.

    La competencia tuvo la organización de los responsables del predio, la fiscalización de Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo y el apoyo del Gobierno de San Juan.

    FINALES POR CATEGORÍA

    110cc

    1-Pablo Cañizare

    2-Santino Di Carlo

    3-Juan Carlos Imparado

    4-Octavio Suero

    5-Demetrio Rodríguez

    Promocional

    1-Victoria Guarnieri

    2-Liam Tejada (La Rioja)

    3-Noah Flores (Mendoza)

    4-Ignacio Calderón

    5-Franchesco Barquiel

    6-Candelaria Naveda

    Super 4T

    1-Santiago Santaella

    2-Federico Cichocki

    3-Pedro Videla

    4-Nicolás Cichocki

    5-Guillermo Di Carlo

    6-Leonel Gómez

    7-Pablo Ruiz

    8-Santino Di Carlo

    9-Juan Antonio Moll

    10-Matías Arredondo

    11-Felipe Saldívar

    Rotax Junior

    1-Juan Ignacio Pereira

    2-Delfina Flaqué

    3-Valentino Bocelli

    4-Valentino Aguero

    5-Bautista Vega

    Rotax Senior

    1-Valentino Guarnieri

    2-Fabián Flaqué

    3-Daniel Lirio

    4-Felipe Saldívar

    5-Renzo Morino

    6-Alejandro Aguilar

    7-Leonardo Aguilar

    8-Valentino Bocelli

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