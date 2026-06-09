En San Juan se corrió la segunda fecha del Prokart Cuyano en La Pista Kart

San Juan volvió a recibir a los mejores de la región en el predio de Pocito, con un tremendo nivel competitivo en todas las categorías.

Regional. San Juan volvió a ser sede del Pro Kart Cuyano con una gran fecha en Pocito.

Se realizó la segunda fecha del Prokart Cuyano, evento más importante de karting en San Juan, y que reunió este domingo a 35 pilotos en La Pista Kart, incluidos competidores de San Juan, Mendoza y La Rioja.

En una jornada con buen acompañamiento de público, pese al tiempo cambiante, se vivieron los entrenamientos, clasificaciones, mangas clasificatorias y carreras finales de cada una de las cinco categorías: 110cc, Promocional, Super 4T, Rotax Junior y Rotax Senior.

La competencia tuvo la organización de los responsables del predio, la fiscalización de Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo y el apoyo del Gobierno de San Juan.

FINALES POR CATEGORÍA 110cc 1-Pablo Cañizare

2-Santino Di Carlo