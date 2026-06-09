En San Juan se corrió la segunda fecha del Prokart Cuyano en La Pista Kart

Se realizó la segunda fecha del Prokart Cuyano, evento más importante de karting en San Juan, y que reunió este domingo a 35 pilotos en La Pista Kart, incluidos competidores de San Juan, Mendoza y La Rioja.
San Juan volvió a recibir a los mejores de la región en el predio de Pocito, con un tremendo nivel competitivo en todas las categorías.
Se realizó la segunda fecha del Prokart Cuyano, evento más importante de karting en San Juan, y que reunió este domingo a 35 pilotos en La Pista Kart, incluidos competidores de San Juan, Mendoza y La Rioja.
En una jornada con buen acompañamiento de público, pese al tiempo cambiante, se vivieron los entrenamientos, clasificaciones, mangas clasificatorias y carreras finales de cada una de las cinco categorías: 110cc, Promocional, Super 4T, Rotax Junior y Rotax Senior.
La competencia tuvo la organización de los responsables del predio, la fiscalización de Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo y el apoyo del Gobierno de San Juan.
1-Pablo Cañizare
2-Santino Di Carlo
3-Juan Carlos Imparado
4-Octavio Suero
5-Demetrio Rodríguez
1-Victoria Guarnieri
2-Liam Tejada (La Rioja)
3-Noah Flores (Mendoza)
4-Ignacio Calderón
5-Franchesco Barquiel
6-Candelaria Naveda
1-Santiago Santaella
2-Federico Cichocki
3-Pedro Videla
4-Nicolás Cichocki
5-Guillermo Di Carlo
6-Leonel Gómez
7-Pablo Ruiz
8-Santino Di Carlo
9-Juan Antonio Moll
10-Matías Arredondo
11-Felipe Saldívar
1-Juan Ignacio Pereira
2-Delfina Flaqué
3-Valentino Bocelli
4-Valentino Aguero
5-Bautista Vega
1-Valentino Guarnieri
2-Fabián Flaqué
3-Daniel Lirio
4-Felipe Saldívar
5-Renzo Morino
6-Alejandro Aguilar
7-Leonardo Aguilar
8-Valentino Bocelli