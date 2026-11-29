Boca Juniors empata 0-0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en La Bombonera, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, en un encuentro que determinará al último semifinalista del campeonato argentino.

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El partido se disputa con el arbitraje de Darío Herrera y la transmisión televisiva de TNT Sports Premium. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena busca extender su buen momento futbolístico y continuar en carrera por un nuevo título, después de eliminar a Independiente Rivadavia de Mendoza por 2-0 en los octavos de final.

Para este compromiso, el Vasco decidió mantener la base del equipo titular pese a la cercanía de la final de la Copa Argentina ante Platense. La única modificación fue el ingreso de Santiago Ascacíbar en lugar de Milton Delgado , quien fue preservado tras sufrir un golpe en la rodilla durante el encuentro anterior.

Por su parte, Gimnasia llega tras eliminar a Newell's por 4-2 en el alargue y busca dar el golpe en La Bombonera. El equipo conducido por Ariel Pereyra no cuenta con el arquero colombiano Harlen Castillo, expulsado en el compromiso anterior, cuyo lugar es ocupado por Nelson Insfrán.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Renzo Giampaoli, Germán Conti, Enzo Martínez, Alexis Steimbach, Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Pedro Silva Torrejón, Ignacio Fernández, Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: La Bombonera.

TV: TNT Sports Premium.

Rosario Central espera por Boca o Gimnasia en semifinales

El ganador del encuentro enfrentará a Rosario Central, que este domingo eliminó a Barracas Central por 3-2 en la definición por penales, después de igualar 2-2 durante los 120 minutos de juego.

En caso de mantenerse la igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, Boca y Gimnasia deberán disputar un alargue de 30 minutos. Si persiste el empate, el último boleto a las semifinales se definirá desde los doce pasos.

Por la otra llave del Torneo Clausura, River e Independiente ya aseguraron sus respectivas clasificaciones y protagonizarán un clásico en busca de un lugar en la final.

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