La Bestia puso el segundo a los dos minutos del complemento tras una asistencia de Villa. El Xeneize amplió una ventaja que ya había construido con el gol de Ascacíbar.

Boca salió decidido a liquidar la final y ya le gana 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla. Apenas habían pasado dos minutos del segundo tiempo cuando Miguel Merentiel apareció dentro del área, recibió la asistencia de Sebastián Villa y esta vez no perdonó: empujó la pelota para ampliar la diferencia y acercar todavía más al Xeneize a la Copa Sudamericana.

El gol tuvo además un sabor especial para el delantero uruguayo, que durante la primera mitad había desperdiciado dos situaciones muy claras. En la primera, Everson cometió un blooper y le dejó el arco vacío, pero Merentiel estrelló su definición contra el travesaño. Sobre el cierre, volvió a quedar mano a mano y demoró demasiado antes de rematar.

Esta vez no dejó escapar la oportunidad. Villa volvió a ser determinante por izquierda y asistió a Merentiel, que apareció en el lugar justo y puso el 2-0 apenas comenzado el complemento, en otro golpe durísimo para un Atlético Mineiro que nunca consiguió acomodarse al desarrollo del partido.

Boca había construido la ventaja inicial a partir de un primer tiempo ampliamente favorable. Santiago Ascacíbar abrió el marcador a los 15 minutos con una gran definición dentro del área y premió el dominio de un equipo que manejó la pelota, recuperó rápido y generó las situaciones más peligrosas.

Mineiro, en cambio, llegó al descanso apenas un gol abajo pese a mostrar enormes dificultades para generar peligro y conectar sus ataques. El comienzo del complemento profundizó ese escenario: Boca necesitó apenas dos minutos para volver a golpear y ahora acaricia el título continental con el 2-0.