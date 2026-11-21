El Xeneize enfrenta desde las 19.30 al conjunto brasileño en Barranquilla, con el objetivo de volver a conquistar un título internacional después de 18 años. Tomás Aranda será titular.

Boca Juniors está ante una de las noches más importantes de los últimos años. Desde las 19.30 enfrenta a Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, por la final de la Copa Sudamericana 2026, con la posibilidad de cortar una sequía internacional que se extiende desde la Recopa de 2008.

A pocas horas del inicio, Rodolfo Arruabarrena confirmó el once titular y terminó con la principal incógnita de la previa: Tomás Aranda será titular y acompañará en el ataque a Sebastián Villa y Miguel Merentiel. El juvenil se impuso en la pelea por el puesto ante Alan Velasco.

El otro cambio será el regreso de Lautaro Blanco, recuperado de una fatiga muscular, en lugar de Malcom Braida. Boca buscará en Colombia su tercera Copa Sudamericana, después de las conquistas de 2004 y 2005, y la posibilidad de volver a levantar un trofeo continental tras 18 años.

El 11 confirmado de Boca para la final Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.