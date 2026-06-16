¡Enorme Messi! Argentina le ganó a Argelia 3-0 con un hat trick de Lio

La Pulga tuvo una descomunal actuación en Kansas City para estrenarse de la mejor manera en su sexta Copa del Mundo. Salió reemplazado a los 79 minutos.

La Selección Argentina arrancó de la mejor manera su participación en el Mundial 2026. Con un Lionel Messi brillante y vigente a los 38 años, el equipo de Lionel Scaloni venció 3-0 a Argelia en el Kansas City Stadium y se ubicó en lo más alto del Grupo J, a la espera del encuentro entre Austria y Jordania.

El capitán argentino fue la gran figura de la noche y firmó una actuación memorable en su sexto Mundial. Incluso pudo haber abierto la cuenta apenas a los cuatro minutos, pero el VAR anuló correctamente su tanto por posición adelantada. Poco después, Argelia también vio invalidado un gol por fuera de juego, en un arranque intenso para ambos equipos.

La apertura del marcador llegó a los 16 minutos gracias a una combinación de alto nivel entre Rodrigo De Paul y Messi. El mediocampista filtró un pase preciso desde campo propio y encontró al rosarino en ataque. Leo encaró hacia el área, encontró el espacio y sacó un zurdazo inatajable para vencer a Luca Zidane y poner el 1-0.

Argentina dominó gran parte del encuentro y encontró la tranquilidad definitiva en el complemento. A los 59 minutos, Messi aprovechó un rebote dejado por el arquero argelino para empujar la pelota a la red y ampliar la ventaja. Ya con el partido controlado, el capitán cerró su noche soñada a los 75 minutos con otro remate de zurda, colocado junto a un poste, para sellar el 3-0.

Con este triplete, Messi alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó el registro del alemán Miroslav Klose, consolidando aún más su lugar entre las máximas leyendas de la competencia.