    • 17 de junio de 2026 - 00:05

    Las lágrimas de Messi tras marcar el primer gol de la selección argentina en el Mundial a días de cumplir 39 años

    El capitán albiceleste convirtió el 1-0 ante Argelia y no pudo contener la emoción.

    Lionel Messi.

    Lionel Messi.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    A los 38 años y a ocho días de cumplir 39, Lionel Messi abrió el marcador en el debut de Argentina en el Mundial 2026 con un zurdazo al ángulo que le venció las manos al arquero Luca Zidane a los 17 minutos de juego en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El tanto ante Argelia fue el número 118 con la selección mayor y llegó en su partido 200 con la Albiceleste, dos cifras que, sumadas al peso de una sexta Copa del Mundo, explican la visibilidad de la emoción en el rostro del capitán tras el festejo.

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    La jugada arrancó en los pies de Rodrigo De Paul, quien trasladó por el centro del campo y filtró el balón entre varias piernas para Messi. El capitán lo recibió, encaró de frente al arco y sacudió un disparo con la zurda que se incrustó en el ángulo superior izquierdo. La potencia del remate doblegó los guantes de Zidane sin que el portero pudiera intervenir. Thiago Almada fue el primero en llegar al festejo del capitán.

    En la celebración, las lágrimas surgieron en el rostro de la estrella del Inter Miami, que quebró el maleficio en los Mundiales en Qatar 2022, que parecía ser su última gran cita. Sin embargo, siguió vestido de albiceleste, ganó la Copa América 2024 y, al mantener su vigencia, se animó, ante la citación de Lionel Scaloni, a un intento más. Y parece disfrutarlo con las emociones a flor de piel.

    El gol no salió a la primera. A los cuatro minutos, el árbitro le anuló un tanto a Messi por posición adelantada, y a los siete los argelinos vieron caer su propia red con un tanto de Tarifas Chaibi que el VAR también invalidó por offside. Tras esa sucesión de acciones anuladas, Argentina recuperó el control y Messi encontró la apertura del marcador en la siguiente llegada con claridad.

    Con ese gol, el rosarino se convirtió en el único jugador en la historia de la Copa del Mundo en marcar ante once selecciones diferentes: Serbia, México, Nigeria, Bosnia, Irán, Croacia, Australia, Holanda, Francia, Arabia Saudí y Argelia. Además, según estadísticas del periodista Silvio Maverino, iguala al brasileño Rivelino como el jugador con más goles de afuera del área en toda la historia del torneo, con cinco.

    De sus 200 partidos con la mayor, 27 corresponden a los seis Mundiales en los que participó, 39 a Copas América y 72 a las Eliminatorias Sudamericanas, donde acumuló 36 goles y 14 asistencias. El palmarés con la selección incluye cuatro títulos mayores: la Copa del Mundo de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima 2022. En juveniles, suma un Mundial Sub 20 (2005) y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

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