    • 17 de junio de 2026 - 00:41

    Tras la goleada ante Argelia, cuándo volverá a jugar la Selección Argentina en el Mundial 2026

    Los dirigidos por Lionel Scaloni comenzaron su camino en la Copa del Mundo con un contundente 3 a 0.

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    La selección argentina inició su camino en el Mundial 2026 con una goleada 3-0 ante Argelia en el Kansas City Stadium y la atención de los hinchas ya se centra en cuándo volverá a jugar la Albiceleste en la fase de grupos. Tras su gran debut, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se prepara para afrontar los próximos compromisos, clave para definir su futuro en el certamen que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

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    El segundo partido de Argentina en el Grupo J será el lunes 22 de junio, a las 14:00 (hora argentina), frente a Austria en el Dallas Stadium. Este encuentro adquiere relevancia porque puede marcar el rumbo de la clasificación, considerando que el formato del torneo amplió la cantidad de equipos y partidos en la fase inicial. El plantel nacional, que busca defender el título obtenido en Qatar 2022, afronta un desafío exigente ante un rival europeo que llegó al torneo tras una sólida etapa clasificatoria en el continente.

    Los austríacos sellaron su boleto a la cita máxima tras adjudicarse el Grupo H en las Eliminatorias de Europa, superando a equipos como Bosnia Herzegovina (dio el golpe ante Italia en los playoffs para clasificar), Rumania, Chipre y San Marino.

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