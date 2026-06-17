Los mejores memes del debut de Argentina en el Mundial 2026

La Selección debutó en el Mundial 2026 en el Estadio Arrowhead de Kansas City, donde goleó a Argelia por 3-0 con triplete de Messi. Y apenas comenzó a rodar la pelota empezaron a aparecer los clásicos memes que son habituales en cada uno de los encuentros. La principal inspiración para la creatividad de los internautas vino de la mano de Luca Zidane, el arquero argelino - hijo de Zinedine Zidane -, tanto por la máscara que utilizó durante el encuentro como por el golazo que le metió Lio a los 16 minutos.
En el inicio del partido, sin embargo, los protagonistas fueron los goles, pero anulados. Es que antes de que el reloj marcase los 10 minutos, el árbitro ya había invalidado un tanto a cada equipo por muy finos fuera de juego. Y fue el primer evento que dio lugar al ingenio, que subieron un video del luchador de lucha libre Seth Rollins caracterizado como el VAR, llegando al grito de: "¡No lo creo, amigo!".
No faltaron tampoco comparaciones con los ya clásicos memes de "annnnd it's gone" (yyyyyy se fue) de South Park y del ataque al corazón de Homero Simpson cuando el Señor Burns lo llama para despedirlo.
Pero, a los 16 minutos, Lionel Messi marcó el primer gol y las menciones en redes cambiaron de rumbo. Muchos recordaron que Luca Zidane, el arquero de Argelia es el hijo de Zinedine Zidane, la leyenda del equipo francés y campeón del mundial de Francia '98. Y no faltaron bromas al respecto de la decepción de Zizou con la actuación de su hijo frente al equipo argentino.
Un usuario incluso imaginó que, al llegar a su casa, el arquero de Argelia recibiría de su padre con un cabezazo, tal como le ocurrió a Zidane con Marco Materazzi en la final del mundial de Francia 98.
Al arquero argelino tampoco le dejaron pasar la máscara con la que jugó durante el partido, lo que le valió comparaciones con varios X-Men, entre ellos Magneto y Gambito.
Una publicación mostraba a una Michael Corleone devastado en El Padrino 3 a la vez que comparaba: "Zidane viendo que el hijo le salió arquero y sin manos". Tremendo.
A los 60 y 75 minutos llegarían el segundo y tercer gol de Lionel Messi, que convertirían al capitán del equipo argentino en el nuevo protagonista de los memes y adulaciones.
"Yo, viendo esta performance de Messi", decía un usuario, junto a imágenes del streamer IShowSpeed impresionado.
Y tampoco faltaron las comparaciones del capitán argentino con Gokú.