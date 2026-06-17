    • 17 de junio de 2026 - 00:57

    Messi, tras el triplete ante Argelia: "Me pone muy feliz haber vivido todo lo que me tocó, esto es de yapa"

    El astro anotó tres goles, pero cuando convirtió el primero se emocionó hasta las lágrimas y tuvo que secarse el rostro con la camiseta.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección argentina venció 3-0 a Argelia en el primer partido de la fase de grupos del Mundial. Lionel Messi fue la figura al anotar los tres goles de la Albiceleste, lo que le permitió alcanzar un récord en las Copas del Mundo. Sin embargo, una imagen dio que hablar: el capitán se mostró emocionado hasta las lágrimas tras convertir su primer gol. Luego del partido, explicó el motivo de su reacción.

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    “Fueron días complicados y la emoción fue por eso. Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la delegación”, expresó ante la prensa.

    Y agregó: “Me pone muy feliz haber vivido todo lo que me tocó. Lo que me está tocando vivir ahora es de yapa. Estoy muy feliz y agradecido con este grupo hermoso, lo disfruto mucho. Agradecido a mis compañeros, siempre estuvieron al lado mío”.

    Se conocen los motivos por los que el Diez pasó “días complicados” en la previa del debut. La frase se le puede atribuir a la lesión que sufrió en su último encuentro con Inter Miami, que lo dejó al límite del encuentro con Argelia.

    Luego, se explayó acerca de cómo atraviesa esta etapa de su carrera, tras haber logrado casi todos los objetivos posibles: “Todo lo que estoy viviendo ahora es yapa. Tuve la suerte de cumplir todos los sueños o más, a nivel individual y grupal. Me sentí muy bien para disfrutar dentro de la cancha”.

    Por último, dejó una curiosa reflexión sobre su vigencia en el fútbol y su nivel: Me gusta jugar al fútbol y, cuando estoy bien así, doy el máximo. Estaba mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho con él. Somos muy parecidos: siempre quiero dar el máximo. Mientras pueda y esté bien para hacerlo, acá estaré”.

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