Enzo Fernández, tras el triunfo de Argentina: "Estos partidos sirven para seguir creciendo como grupo

La Selección Argentina consiguió un triunfo ante Mauritania en La Bombonera y uno de los grandes protagonistas fue Enzo Fernández , autor del primer gol y eje del mediocampo. El volante analizó el rendimiento del equipo tras un partido que dejó más dudas que certezas.

Argentina, a media máquina, terminó con un triunfo opaco ante Mauritania

Tras el encuentro, Enzo Fernández destacó la importancia de sumar minutos y probar variantes , en un contexto donde el equipo busca llegar en forma a la Copa del Mundo.

El mediocampista fue claro: “Estos partidos sirven para seguir creciendo como grupo” , remarcando el valor de los amistosos más allá del resultado.

El futbolista del Chelsea fue determinante al marcar el 1-0 con una definición precisa , tras capturar un centro rasante y ubicar la pelota contra el palo.

Ese tanto permitió que la Albiceleste se acomodara en el partido y manejara los tiempos, aunque sin mostrar su mejor versión futbolística.

Selección Argentina: autocrítica tras el triunfo

Más allá del resultado, Enzo Fernández reconoció que el equipo debe mejorar, sobre todo en el segundo tiempo, donde Mauritania logró descontar y generó algunas situaciones.

El volante hizo hincapié en la necesidad de mantener la intensidad durante todo el partido, algo que será clave en el Mundial.

Otras declaraciones

Nicolás Paz: "Mauritania nos planteó un buen partido. Estoy contento con el gol, pero ahora trabajaremos para mejorar".

Thiago Almada: "Sensaciones un poco raras del partido, pero en estos días seguiremos entrenando porque siempre es importante seguir mejorando. Es muy lindo reunirnos".

Emiliano Martínez: "En el segundo tiempo nos faltó intensidad, hay que hacerlo mejor. Es verdad que hacía mucho no jugábamos juntos y también rotamos un poco el equipo. Ayer perder a Panichelli por lesión de cruzados duele mucho".

Alexis Mac Allister: "Ellos físicamente son buenos, fuertes; fue un partido que se dio así, tenemos en claro que no fue el mejor pero es importante ganar. Veo bien al grupo, con ganas, el técnico fue claro en eso".

Lo que viene para la Albiceleste

La Selección Argentina afrontará otro amistoso el próximo martes frente a Zambia, donde el cuerpo técnico seguirá evaluando alternativas y buscando el mejor funcionamiento colectivo.