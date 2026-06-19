Estados Unidos venció 2-0 a Australia, terminó primero en su grupo y avanzó con autoridad en el Mundial 2026

Estados Unidos sigue firme en su camino mundialista . El conjunto de Mauricio Pochettino derrotó este viernes 2-0 a Australia en el Seattle Stadium, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026, y aseguró su clasificación a la siguiente ronda como líder de la zona.

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Ante un estadio repleto y pese a la ausencia de su máxima figura, Christian Pulisic , el equipo anfitrión mostró personalidad y controló el partido desde el inicio. La superioridad estadounidense se reflejó rápidamente en el marcador cuando, a los 10 minutos, una acción ofensiva terminó con un desafortunado gol en contra del defensor australiano Cameron Burgess, que puso el 1-0 para los locales.

Con el dominio de la posesión y constantes aproximaciones al arco rival, Estados Unidos mantuvo la presión durante toda la primera mitad. Australia intentó reaccionar adelantando líneas y generando algunas llegadas, pero nunca logró incomodar seriamente al arquero Matt Freese.

La diferencia se amplió a los 43 minutos. Alex Freeman ganó la posición dentro del área y definió con precisión para convertir el segundo tanto de la tarde. La jugada fue revisada por el VAR por una posible posición adelantada, pero finalmente el gol fue convalidado para desatar el festejo estadounidense.

Con la ventaja de dos goles, los dirigidos por Pochettino administraron el encuentro en el complemento. Australia buscó descontar, aunque mostró pocas ideas en ataque y chocó constantemente contra una defensa bien organizada.

El segundo tiempo tuvo menos emociones frente a los arcos. La posesión siguió siendo favorable a los norteamericanos, que controlaron el ritmo del juego y evitaron sobresaltos. Antonee Robinson vio la tarjeta amarilla tras una fuerte infracción en la mitad de la cancha, mientras que sobre el final también fueron amonestados Folarin Balogun y Harry Souttar luego de un cruce entre ambos.

Uno de los momentos llamativos de la tarde ocurrió en el tiempo agregado, cuando el árbitro alemán Felix Zwayer sufrió una molestia física y debió ser atendido por los médicos. Tras algunos minutos de incertidumbre, pudo recuperarse y completar el partido.

Con el pitazo final, Estados Unidos celebró una victoria contundente que lo mantiene en la cima del Grupo D y alimenta la ilusión de llegar lejos en el certamen. Su próximo compromiso será el jueves 25 de junio frente a Turquía, en busca de seguir consolidándose como uno de los candidatos del Mundial 2026.