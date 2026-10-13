    • 13 de octubre de 2026 - 09:36

    Fecha 5 de la Liga F7: todos los resultados, goles y figuras de los partidos

    Finalizó la quinta jornada del Torneo Clausura en las instalaciones del predio Elite Club en Rawson. A continuación, la cobertura completa partido por partido con todos los marcadores, las goleadoras del fin de semana y las jugadoras distinguidas como MVP en las tres divisionales.

    CAT. B. PANDORA VS OLIMPO

    CAT. B. PANDORA VS OLIMPO

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Liga F7 disputó una apasionante quinta fecha repleta de emociones, goleadas históricas y marcadores vibrantes en las canchas de Elite Club. A continuación, el desglose completo de lo sucedido en la Categoría A, Categoría B y Categoría C.

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    Categoría A

    • Adove FC 2 - 10 Bianconeri
      • Goles: Valentina Quiroga y Martina Prudkin (Adove FC); Abigaíl Frías (2), Victoria Gregori (2), Camila Muñoz, Nadia Carmona, Erica Félix, Victoria Codón, Cecilia Ventrice y Nadia Torres (Bianconeri).
      • MVP: Abigaíl Frías (Bianconeri).
    • LBNV 4 - 4 Nación F.C.
      • Goles: Constanza Rampulla (2), Agostina Foroni y Vanesa Cabrera (LBNV); Magalí Flores (2), Silvina Cataldo y Valentina Balmaceda (Nación F.C.).
      • MVP: Constanza Rampulla (LBNV).
    • Ankara FC 15 - 1 Club de Amigas
      • Goles: Marianela Heredia (3), Pía Comoglio (2), Josefina Lértora (2), Natalia González (2), Josefina Putruele (2), Camila Manzini (2), Valentina Soria y Luciana Robledal (Ankara FC); Yohana Zabaleta (Club de Amigas).
      • MVP: Natalia González (Ankara FC).
    • La Scabioneta 3 - 3 United FC
      • Goles: Erika Herrera (2) y Jeniree Espin (La Scabioneta); Sol Rossi (2) y Cecilia Leiva (United FC).
      • MVP: Sol Rossi (United FC).
    • Fénix F.C. 3 - 4 Puntineras
      • Goles: Milagros Valdez (2) y Evelin Quilpatay (Fénix F.C.); Martina Orihuela (2), Antonella Venerdini y Agustina Menéndez (Puntineras).
      • MVP: Martina Orihuela (Puntineras).

    Categoría B

    • Minaster 2 - 4 Punt. Estudiantil
      • Goles: Paula Tapia (2) (Minaster); Sofía Guerra (2), Candelaria Cuadros y Valentina Putelli (Punt. Estudiantil).
      • MVP: Sofía Guerra (Punt. Estudiantil).
    • Champa F.C. 0 - 3 Los Angeles
      • Goles: Cinthia Ortega (2) y Natalia López (Los Angeles).
      • MVP: Natalia López (Los Angeles).
    • La Fiori 0 - 4 Pandora FC
      • Goles: Elizabeth Molina (2) y Melina Bústos (2) (Pandora FC).
      • MVP: Melina Bústos (Pandora FC).
    • Champagnat 4 - 0 Olimpo Team
      • Goles: Antonella Zabatarelli (2), Celina Mattar y Sofía Recabarren (Champagnat).
      • MVP: Antonella Zabatarelli (Champagnat).
    • Margaritas 2 - 3 Vikingas
      • Goles: Cecilia Olivera y Magdali Fernández (Margaritas); Marina Sánchez, Guadalupe Mota y Solana García (Vikingas).
      • MVP: Guadalupe Mota (Vikingas).
    • Capra 4 - 4 Leonas F.C.
      • Goles: Giuliana Naccarato (2), Mica Díaz y María Ayelén Orduña (Capra); Melani Molina (2), Karen Montaño y Tamara Nuñez (Leonas F.C.).
      • MVP: Valentina Martín (Capra).

    Categoría C

    • La Verna 0 - 4 San Birrence
      • Goles: Emilia Sidoti, Micaela Búbica, Delfina Quintero y Delfina Orrego (San Birrence).
      • MVP: Pilar Cano (San Birrence).
    • Académicas F.C. 0 - 2 Celtic F.C.
      • Goles: Celina Lladó y Lucila Herrera (Celtic F.C.).
      • MVP: Lucila Herrera (Celtic F.C.).
    • Adovitas 4 - 1 Constructoras
      • Goles: Guada Jeraldo (2), Emilia Elizondo y Guadalupe Crubellier (Adovitas); Antonella Icazatti (Constructoras).
      • MVP: Guada Jeraldo (Adovitas).
    • Fundamentalistas 1 - 2 Necaxa F.C.
      • Goles: Maira Marín (Fundamentalistas); Luz Jofré (2) (Necaxa F.C.).
      • MVP: Luz Jofré (Necaxa F.C.).
    • Barsedlona 2 - 5 Capritas
      • Goles: Valentina Báez y Micaela Báez (Barsedlona); Nicole Paulina Jacamo (2), Agustina Mut, Florencia Vivarez y Agostina Videla (Capritas).
      • MVP: Nicole Paulina Jacamo (Capritas).
    • Minerva 2 - 4 Nova F.C.
      • Goles: Vanesa Berenguer (2) (Minerva); Luciana Ferrer (2), Belén Bustos y Anela Caballero (Nova F.C.).
      • MVP: Luciana Ferrer (Nova F.C.).

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