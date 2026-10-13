Fecha 5 de la Liga F7: todos los resultados, goles y figuras de los partidos

La Liga F7 disputó una apasionante quinta fecha repleta de emociones, goleadas históricas y marcadores vibrantes en las canchas de Elite Club. A continuación, el desglose completo de lo sucedido en la Categoría A, Categoría B y Categoría C.
Finalizó la quinta jornada del Torneo Clausura en las instalaciones del predio Elite Club en Rawson. A continuación, la cobertura completa partido por partido con todos los marcadores, las goleadoras del fin de semana y las jugadoras distinguidas como MVP en las tres divisionales.
La Liga F7 disputó una apasionante quinta fecha repleta de emociones, goleadas históricas y marcadores vibrantes en las canchas de Elite Club. A continuación, el desglose completo de lo sucedido en la Categoría A, Categoría B y Categoría C.