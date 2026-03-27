Fórmula 1: el video de la maniobra de Franco Colapinto con Verstappen por la cual fue investigado

Los comisarios del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 abrieron una investigación sobre una maniobra de Franco Colapinto frente a Max Verstappen durante la segunda sesión de entrenamientos libres en el circuito de Suzuka. Sin embargo, la FIA informó que el piloto albiceleste solamente recibió una advertencia por zigzaguear a lo largo de la pista delante del neerlandés.

La acción, ocurrida a los ocho minutos de iniciada la FP2, involucró al piloto argentino de Alpine , quien circulaba delante del neerlandés de Red Bull mientras realizaba movimientos para aumentar la temperatura de los neumáticos antes de la curva 130R, la más rápida del trazado.

La dirección de carrera consideró que Colapinto pudo haber incurrido en una infracción al artículo B4.1.1 del Reglamento Deportivo de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) , que prohíbe detenerse o entorpecer de manera innecesaria a otro competidor durante las sesiones clasificatorias de tiempo. Por tal razón, ambos deportistas fueron llamados a declarar.

La comparecencia de Colapinto y un representante de Alpine ante los comisarios de la prueba fue fijada para las 16:30, hora local, con el objetivo de explicar lo sucedido y exponer su versión de los hechos. Verstappen también fue convocado a la audiencia.

“Los comisarios determinaron que el piloto del coche n.º 43 obstaculizó innecesariamente al coche n.º 3 y, por lo tanto, le impusieron una sanción por dicha infracción en una sesión de entrenamientos libres, consistente en una advertencia. Se recuerda a los competidores que tienen derecho a recurrir determinadas decisiones de los comisarios, de conformidad con el artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el capítulo 5 del Reglamento Judicial y Disciplinario de la FIA, dentro de los plazos establecidos“, informaron mediante un comunicado.

El COMUNICADO DE LA FIA SOBRE LA MANIOBRA DE COLAPINTO ANTE VERSTAPPEN:

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Los comisarios, tras recibir un informe del director de carrera (documentos 27 y 28) y haber escuchado a los pilotos y a los representantes de los equipos, han examinado el siguiente asunto y resuelven lo siguiente:

N.º / Piloto: 43 - Franco Colapinto Equipo: BWT Alpine F1 Team Hora: 15:08 Sesión: Entrenamientos libres 2 Hecho: El coche 43 obstaculizó al coche 3 en la curva 15. Infracción: Incumplimiento del artículo B4.1.1 del Reglamento de la FIA de F1. Decisión: Piloto: Advertencia. Motivo: Los comisarios escucharon al piloto del coche 43 (Franco Colapinto), al piloto del coche 3 (Max Verstappen) y a los representantes de los equipos, y revisaron las pruebas de vídeo, las comunicaciones por radio del equipo y las imágenes de la cámara a bordo.

El coche 43 avanzaba por la pista con los neumáticos de advertencia en la recta entre las curvas 14 y 15 cuando el coche 3 se acercó a gran velocidad. Las comunicaciones por radio del equipo confirmaron que el piloto del coche 43 había recibido avisos progresivos del equipo sobre la aproximación y la distancia del coche 3. Tras la llegada del coche 3, el coche 43 dejó de zigzaguear, se mantuvo a la derecha de la trazada y aceleró, pero la velocidad de aproximación de los dos coches era tal que el piloto del coche 3 tuvo que abandonar su vuelta rápida.

El piloto del coche 43 reconoció con franqueza que había obstaculizado al coche 3. Afirmó que, tan pronto como se detuvo y aceleró para despejar el camino, el coche 3 ya se había acercado por detrás. Los comisarios aceptan su explicación de que no tenía intención de obstaculizar al coche 43, pero, tras mostrarle la advertencia exacta que recibió, reconoció que sus acciones lo hicieron.

Los comisarios determinaron que el piloto del coche n.º 43 obstaculizó innecesariamente al coche n.º 3 y, por lo tanto, le impusieron una sanción por dicha infracción en una sesión de entrenamientos libres, consistente en una advertencia.

Se recuerda a los competidores que tienen derecho a recurrir determinadas decisiones de los comisarios, de conformidad con el artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el capítulo 5 del Reglamento Judicial y Disciplinario de la FIA, dentro de los plazos establecidos.