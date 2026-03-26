    • 26 de marzo de 2026 - 06:44

    Fórmula Uno: Franco Colapinto empieza a girar en el GP de Japón

    El piloto argentino buscará continuar con su buen momento en la Fórmula Uno tras lo que mostró en China.

    Optimista. Franco Colapinto arrancará este jueves con los entrenamientos de la Fórmula Uno en Japón.

    Optimista. Franco Colapinto arrancará este jueves con los entrenamientos de la Fórmula Uno en Japón.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El piloto argentino Franco Colapinto participará este jueves por la noche en la primera práctica libre del Gran Premio de Japón, correspondiente a la tercera fecha del campeonato de Fórmula 1, donde buscará continuar con su buen momento luego del punto que consiguió en China.

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    La primera sesión de entrenamientos está programada para las 23:30 (hora de Argentina) y se extenderá durante una hora.

    La actividad en el Circuito de Suzuka, que cuenta con 18 curvas y una extensión de 5,807 kilómetros, continuará con la segunda práctica libre, que iniciará a las 3 de la madrugada del viernes.

    Luego de un sufrido inicio de temporada en Australia, Colapinto pudo reponerse para redondear una de las mejores carreras desde que está en la Fórmula 1 durante el GP de China, donde demostró una gran templanza para reponerse de todas las adversidades y así finalizar en el 10° puesto y sumar su primer punto en Alpine.

    Incluso pudo haber finalizado mucho más adelante en caso de que no se hubiera dado el safety car en las primeras vueltas que benefició a prácticamente todos menos a él y el choque con el francés Esteban Ocon (Haas), quien quiso adelantarlo en un sector donde no tenía espacio para hacerlo.

    La emoción de Colapinto

    Franco Colapinto (Alpine) expresó su emoción por su primera participación en el Gran Premio de Japón y reconoció que era uno de sus sueños estar allí.

    “¡Al fin hola Suzuka, siempre soñé con correr en Japón! De menos a más vamos por un buen finde”, fue el mensaje que compartió el argentino en sus redes sociales.

    Colapinto viene de tener una de las mejores actuaciones de su carrera tras reponerse de varias adversidades como una bandera amarilla que le llegó en el peor momento y un choque del francés Esteban Ocon (Haas), el argentino pudo finalizar décimo en el GP de China y así sumar sus primeros puntos desde que está en la escudería francesa Alpine.

    Luego de dos fechas, el campeonato de Fórmula 1 tiene como líder al británico George Russell, de Mercedes, quien tiene 51 puntos y le saca cuatro a su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli. Más abajo están los pilotos de Ferrari, que son el monegasco Charles Leclerc y el británico y múltiple campeón de la categoría Lewis Hamilton.

    Horarios del GP de Japón

    Jueves 26/3: Práctica libre 1 a las 23:30.

    Viernes 27/3: Práctica libre 2 a las 3. Práctica libre 3 a las 23:30.

    Sábado 28/3: Clasificación a las 3.

    Domingo 29/3: Carrera a las 2.

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