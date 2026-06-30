Francia quiere mostrar las cartas de candidato ante Suecia: cómo ver en vivo

Por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, Les Blues y los suecos se enfrentan con el objetivo de pasar de ronda. Conocé todo lo que debés saber del duelo que arranca a las 18:00.

Francia y Suecia jugarán desde las 18 en el New York New Jersey Stadium, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Les Blues terminaron la fase de grupos con puntaje ideal y con muy buenas actuaciones, mientras que los suecos pasaron como uno de los mejores terceros. El ganador se medirá ante Paraguay, que eliminó a Alemania.

Cómo llegan Francia y Suecia al duelo por el Mundial 2026 Francia tuvo una fase de grupos espectacular y cerró con nueve puntos de 9 posibles. Debutó con un 3-1 ante Senegal, luego goleó 3-0 a Irak y finalizó con un 4-1 contra una Noruega alternativa. Con Mbappé y Dembélé como figuras y goleadores, Les Blues quieren estirar la racha ante los suecos y dar otro paso en su objetivo de alcanzar la tercera final consecutiva.

Suecia, con 4 unidades, clasificó como uno de los mejores terceros y buscará dar la sorpresa de los dieciseisavos y eliminar a uno de los máximos candidatos. Los dirigidos por Graham Potter empezaron goleando 5-1 a Túnez, luego fueron vapuleados por el mismo resultado por Países Bajos y cerraron el grupo con un 1-1 contra Japón.