    • 30 de junio de 2026 - 17:51

    Francia quiere mostrar las cartas de candidato ante Suecia: cómo ver en vivo

    Por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, Les Blues y los suecos se enfrentan con el objetivo de pasar de ronda. Conocé todo lo que debés saber del duelo que arranca a las 18:00.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Francia y Suecia jugarán desde las 18 en el New York New Jersey Stadium, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Les Blues terminaron la fase de grupos con puntaje ideal y con muy buenas actuaciones, mientras que los suecos pasaron como uno de los mejores terceros. El ganador se medirá ante Paraguay, que eliminó a Alemania.

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    Francia tuvo una fase de grupos espectacular y cerró con nueve puntos de 9 posibles. Debutó con un 3-1 ante Senegal, luego goleó 3-0 a Irak y finalizó con un 4-1 contra una Noruega alternativa. Con Mbappé y Dembélé como figuras y goleadores, Les Blues quieren estirar la racha ante los suecos y dar otro paso en su objetivo de alcanzar la tercera final consecutiva.

    Suecia, con 4 unidades, clasificó como uno de los mejores terceros y buscará dar la sorpresa de los dieciseisavos y eliminar a uno de los máximos candidatos. Los dirigidos por Graham Potter empezaron goleando 5-1 a Túnez, luego fueron vapuleados por el mismo resultado por Países Bajos y cerraron el grupo con un 1-1 contra Japón.

    Seguí el minuto a minuto de Francia vs Suecia

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