Franco Colapinto debió abandonar en el Gran Premio de Singapur tras fallas en su auto

El piloto argentino sufrió un nuevo problema con la transmisión de su Alpine en la vuelta 31 y no pudo completar la carrera en el circuito callejero de Marina Bay.

Una jornada con sabor amargo le tocó atravesar este domingo a Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. El piloto argentino de 23 años, al mando de su monoplaza de Alpine, debió abandonar la competencia en la vuelta 31 de las 62 pactadas debido a persistentes fallas mecánicas en el sistema de transmisión de su auto.

Las complicaciones para el bonaerense comenzaron desde los primeros giros en el trazado nocturno de Marina Bay. Ya en la tercera vuelta, Colapinto reportó por la radio del equipo severos inconvenientes con el despliegue de la batería. A pesar de la inconsistencia en el suministro eléctrico, el argentino mantuvo un ritmo competitivo en la parte media del pelotón, firmó una gran maniobra en la vuelta 10 para adelantar en la curva 14 al Racing Bulls de Arvid Lindblad y llegó a ubicarse en el 14° puesto tras asediar al español Carlos Sainz.

Sin embargo, el monoplaza del argentino no resistió la exigencia. Luego de reiterar en múltiples ocasiones que la falla en el sistema híbrido persistía, el auto terminó por ceder a la mitad de la competencia, obligándolo a retirar el vehículo y concretar su abandono. La falla técnica significó el segundo golpe del fin de semana para el piloto, quien en la jornada del sábado tampoco había podido completar la prueba Sprint tras sufrir un desperfecto similar en la batería.