Franco Colapinto fue 13º en el Gran Premio de Bahréin en Malasia de Fórmula 1, que ganó Max Verstappen

El argentino partió 20º en Sepang, donde corrió por primera vez; hubo más de una hora y media de postergación de la competencia

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La remontada que se esperaba de Franco Colapinto tuvo lugar, pero no en la magnitud que el argentino y el Alpine la necesitaban para conseguir puntos en el Gran Premio de Bahréin en Malasia. Una estrategia que se probó muy equivocada perjudicó el auto número 43, como también al de su compañero, Pierre Gasly, y condenó a los A526 a navegar en el fondo de la clasificación durante demasiadas vueltas en el comienzo de la carrera, del que nunca se repusieron del todo. Colapinto, que largó 20º, concluyó 13º, con una correcta actuación personal pero sin unidades para el Mundial de Pilotos de Fórmula 1 ni para el de Constructores.

El caótico GP entregó una estupenda victoria de Max Verstappen, la primera del neerlandés de Red Bull en la temporada. También, un segundo puesto de Kimi Antonelli que implica otro gran paso del joven de Mercedes hacia el cetro de campeón del mundo. Y un brillante tercer lugar de Lewis Hamilton, por la consistente recuperación del piloto de Ferrari desde la 15ª ubicación de principios de la competencia. George Russell, otro protagonista importante en el desarrollo, abandonó a pocas vueltas del desenlace, por un desperfecto en su Mercedes, y ve cada vez más lejos la posibilidad de consagrarse. Ahora está 84 puntos debajo de su compañero, cuando restan 183 en disputa por piloto.

También se complica la situación de Alpine, porque Racing Bulls, que consiguió la 7ª ubicación con Liam Lawson y la 10ª con Arvid Lindblad, sumó 7 puntos se escapó a 22 de la escudería francesa. El equipo dirigido por Flavio Briatore apostó en la largada por neumáticos de piso seco para sus dos autos cuando la pista estaba todavía muy mojada, y la jugada salió muy mal. Los coches que calzaron gomas para lluvia eran mucho más rápidos en las vueltas iniciales y ambos A526 quedaron en el fondo del pelotón; solamente cuando hicieron sus primeros cambios de cubiertas consiguieron algo de ritmo. Recuperaron algunas posiciones, sobre todo Colapinto, pero el daño estaba hecho.

El testimonio de Colapinto tras la carrera “Nos quedamos sin grip, nos quedamos todos patinando en la largada, en el cajón, y el auto no salió para adelante. Una lástima; obviamente, fue la decisión incorrecta”, aludió el argentino a la elección de neumáticos slick para el partida.

El gran premio tuvo un inicio caótico e incierto. La fuerte lluvia previa propició que se lo pospusiera, pero la organización no definió un tiempo de espera hasta media hora después. Hubo una vuelta previa con 40 minutos de retraso, pero varios autos se despitaron y otros quedaron detenidos, aparentemente por fallas de software, y laas autoridades decidieron suspender nuevamente la competencia, sin un plazo definido. Mientras no había información por parte de los responsables sobre qué pasaba ni cuando volvería la acción, las redes sociales hicieron tendencia la situación y se poblaron de críticas.