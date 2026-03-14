Franco Colapinto mejoró su nivel y largará 12° la carrera principal del Gran Premio de China de F1

Franco Colapinto quedó afuera de la Q3 por cinco milésimas, pero dejó sensaciones positivas luego de un mal arranque en el Circuito Internacional de Shanghái.

El piloto argentino Franco Colapinto mejoró su rendimiento y largará 12° en el Gran Premio de China de la F1. El piloto de Alpine se quedó afuera de la Q3 por apenas cinco milésimas. La posición y su mayor ritmo competitivo lo dejaron con buenas perspectivas para sumar sus primeros puntos con Alpine en la carrera del domingo.

Los Mercedes volvieron a ser los más veloces de esta nueva era de la Fórmula 1 de la mano de un Andrea Kimi Antonelli que se quedó con la pole position y se convirtió en el piloto más joven de la historia en lograrlo a sus 19 años, 6 meses y 17 días. El italiano iniciará la carrera principal del Gran Premio de China por delante de su compañero George Russell, quien a pesar de los problemas mecánicos pudo completar una vuelta sobre el cierre para ubicarse 2° y ser más veloz que las dos Ferraris de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Franco Colapinto levantó su nivel Franco Colapinto, que venía de tener un viernes de bajo rendimiento, largará 12° este domingo tras quedar afuera de la Q3 por una diferencia mínima: giró apenas 0.005 más lento que el tiempo de corte que tuvo a Isack Hadjar con su Red Bull Racing en el 10° lugar de la Q2. El argentino firmó su mejor vuelta en 1:33.357, que lo dejó a 0.354 del tiempo que marcó su compañero Pierre Gasly (1:33.003) en Q2.

El A526 del argentino tuvo problemas mecánicos en la previa a la actividad que no le permitieron al equipo realizar una óptima puesta a punto. Sin embargo, Franco dio un paso adelante en las acciones de este sábado y mostró un mejor nivel para girar siempre a un ritmo cercano que el de su compañero. “Mejoramos. Sabemos dónde nos falta y que tengo 2 décimas de tiempo en el auto. Es algo que sabemos con el equipo, lo tenemos claro. Cuando te falta tan poco por pasar y por estar un poquito más cerca de los puntos para mañana, da mucha bronca. Fue una qualy buena”, declaró Colapinto, quien recibió un contundente respaldo de Flavio Briatore.

Aunque sin dudas que la nota del fin de semana la dio el francés de Alpine: Gasly largará 7° por detrás de los McLaren tras brillar en la Q3 con un giro de 1:32.873 que le permitió aventajar a Max Verstappen (1:33.002), Hadjar (1:33.121) y Ollie Bearman (1:33.292).