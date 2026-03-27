    • 27 de marzo de 2026 - 07:26

    Franco Colapinto terminó 17° en la segunda práctica del Gran Premio de Japón

    El piloto argentino no pudo mejorar su tiempo de la primera sesión. Esta noche, desde las 23:30, afrontará la última prueba libre y por la madrugada, desde las 3:00, correrá la clasificación.

    Franco Colapinto.

    Franco Colapinto.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Franco Colapinto tuvo una jornada regular en el inicio de la actividad del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. El argentino finalizó 17° en la segunda sesión de entrenamientos libres (FP2), luego de haber ocupado el 16° lugar en la primera práctica del día.

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    La actividad continuará este viernes a las 23:30 (hora argentina), cuando el piloto de Alpine dispute la tercera y última sesión de entrenamientos en el exigente circuito de Suzuka, trazado emblemático del calendario.

    Más tarde, desde las 3:00 del sábado, Colapinto afrontará la clasificación, instancia clave para definir la grilla de partida de cara a la carrera principal, que se disputará el domingo a las 2:00.

    Toda la actividad del fin de semana de la Fórmula 1 podrá seguirse en vivo a través de las plataformas Disney+ y Fox Sports.

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