Franco Colapinto terminó 19° en la práctica libre del GP de Singapur antes de la Sprint

Franco Colapinto terminó 19° en la única práctica libre del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, disputada este viernes 9 de octubre, antes de la clasificación para la carrera Sprint. El piloto argentino completó una tanda en la que Alpine priorizó el trabajo con una configuración orientada al ritmo de carrera, con neumáticos medios y el tanque lleno de combustible.

Colapinto terminó 15° en la clasificación del GP de Bahréin, pero largará desde el fondo por las sanciones

Franco Colapinto fue 13º en el Gran Premio de Bahréin en Malasia de Fórmula 1, que ganó Max Verstappen

El ensayo estuvo condicionado por una presencia inusual de polvo en la pista y en la calle de boxes, una situación que afectó las condiciones de rodaje en el circuito urbano de Marina Bay. En ese contexto, Colapinto quedó a nueve décimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien finalizó en la novena posición.

El argentino cerró la sesión en el puesto 19, mientras que el francés logró ubicarse entre los diez mejores. La diferencia entre ambos se produjo en una práctica en la que los equipos aprovecharon el tiempo disponible para evaluar el comportamiento de los autos y preparar las siguientes instancias del fin de semana.

George Russell fue el más rápido del entrenamiento , con un registro de 1:32.274. El piloto de Mercedes encabezó la clasificación de tiempos y quedó por delante d e Charles Leclerc, de Ferrari, y Lando Norris, de McLaren , quienes completaron los primeros puestos.

Russell afrontará además la carrera principal del domingo condicionado por una penalización en la grilla de largada, aunque la sanción no le impidió marcar el mejor tiempo en la primera sesión del fin de semana.

Para Alpine, el objetivo de la práctica también estuvo puesto en reunir información para la carrera. La elección de neumáticos medios y una carga elevada de combustible por parte de Colapinto respondió a un trabajo centrado en evaluar el ritmo en tandas más largas, en lugar de buscar exclusivamente una vuelta rápida.

A qué hora es la clasificación para la Sprint del GP de Singapur

La actividad de la Fórmula 1 en Singapur continuará este viernes desde las 9.30, hora argentina, con la clasificación para la Sprint. Esa sesión definirá el orden de largada para la carrera corta, que forma parte del cronograma del Gran Premio.

La competencia se desarrolla en el circuito urbano de Marina Bay, uno de los trazados más exigentes del calendario por sus características, las altas temperaturas y la demanda física que representa para los pilotos.

Los fanáticos podrán seguir toda la actividad del Gran Premio de Singapur en vivo por ESPN a través de Disney+, en una jornada clave para conocer el rendimiento de Colapinto y las posibilidades de Alpine de mejorar su posición de cara a las carreras del fin de semana.