    • 25 de marzo de 2026 - 22:05

    Fútbol en San Juan: suspenden la fecha de Primera A y B por falta de seguridad

    El fútbol en San Juan se detiene: suspendieron las fechas de Primera A y B por falta de efectivos policiales este fin de semana.

    El fútbol en San Juan fue suspendido por falta de efectivos policiales para garantizar la seguridad.

    El fútbol en San Juan fue suspendido por falta de efectivos policiales para garantizar la seguridad.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El fútbol en San Juan sufrió un freno inesperado: la Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó la suspensión de la fecha tanto en Primera A como en Primera B. La medida responde a la imposibilidad de garantizar la seguridad en los estadios por falta de efectivos policiales.

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    Según el comunicado oficial, la decisión afecta a la novena fecha del Torneo Apertura de Primera A y a la tercera fecha del Torneo de Ascenso de Primera B, que debían disputarse este fin de semana.

    Sin fútbol por falta de seguridad

    Desde la organización explicaron que la medida se debe a la gran cantidad de eventos programados en la provincia, lo que impide que la Policía de San Juan pueda disponer del personal necesario para cubrir los partidos.

    Esto obligó a suspender toda la actividad oficial, priorizando las condiciones de seguridad en los encuentros deportivos.

    Cuándo se jugarán los partidos

    La Liga Sanjuanina de Fútbol informó que los partidos serán reprogramados para la próxima semana, disputándose entre martes y miércoles.

    De esta manera, el calendario del fútbol local sufrirá modificaciones, aunque desde la organización agradecieron la comprensión de los clubes y del público en general.

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